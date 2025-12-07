Si bien el cuerpo humano es considerado una de las maravillas biológicas mejor construidas de nuestra realidad, esto no hace que quedemos exentos de diferentes procesos naturales que si bien son perfectamente entendibles, también pueden ocasionar algún momento bochornoso; tal es el caso de los olores corporales.

En este caso centrándonos en el olor producido al sudar, destacando que de hecho el sudor en sí no es el que provoca dichos olores, en realidad el sudor carece de olor ya que este se genera cuando entra en contacto con las bacterias existentes en nuestro cuerpo, una vez mezclándose estos dos factores el olor se hace presente, especialmente en zonas húmedas y con pliegues.

¿Qué podemos hacer para cambiar nuestro olor corporal de manera natural? Compartimos contigo algunas opciones, las cuales destacan por dejar de lado el perfume y optar por opciones de mayor durabilidad y compromiso personal.

¿Cómo cambiar nuestro olor corporal de manera natural y sin uso de perfume?

Según el sitio web “Mayo Clinic”, existen algunas opciones para dejar de lado los malos olores corporales, destacando como primera opción el baño diario, pero con la particularidad de utilizar un jabón con acción antibacteriana.

Como segunda opción se recomienda el uso de prendas a base de materiales mucho más frescos y cómodos tales como el algodón, seda o lana permitiendo así una correcta respiración de la piel y así evitar una sudoración excesiva.

Una tercera opción esta ligada a una importante parte del cuerpo humano respecto a los olores: los pies, teniendo como recomendación el uso de calzado descubierto, la utilización de calcetines absorbentes de humedad y el cambio frecuente de nuestros zapatos.

El cuarto consejo viene de la mano de hábitos y estilo de vida, destacando de manera particular el estrés, ya que este activa una sudoración más prominente, por lo que se recomienda realizar actividades anti estrés para eliminar olores extra de nuestro cuerpo.

Además del estado de ánimo la alimentación es sumamente importante para lograr cambios a nuestro olor corporal, reducir la ingesta de bebidas consideras estimulantes como café, alcohol y alimentos demasiado picantes , pueden ayudar a reducir considerablemente el mal olor corporal.

Es importante recordar que la sudoración es un proceso totalmente natural y los olores provienen de bacterias que se combinan con el mismo, sin embargo, hay ciertos métodos para evitar olor demasiado mal. UNSPLASH/ Nathan Dumlao

