La papaya ayuda a reducir el colesterol y proteger el corazón, según especialistas

La papaya , una fruta tropical apreciada por su sabor dulce y su textura suave, está ganando reconocimiento como un aliado natural en la l ucha contra el colesterol alto y los problemas cardiovasculares.

De acuerdo con especialistas de la Cleveland Clinic y la American Heart Association, su perfil nutricional la convierte en una opción eficaz para mantener el corazón sano y prevenir enfermedades como la hipertensión, el infarto y el accidente cerebrovascular.

¿Qué contiene la papaya y a qué ayuda?

Una de sus principales virtudes radica en su alto contenido de fibra soluble, que ayuda a bloquear parcialmente la absorción intestinal de grasas nocivas y a disminuir los niveles de colesterol “malo” (LDL).

A esto se suman potentes antioxidantes naturales como las vitaminas A, C, E y el licopeno , que protegen a las células del daño oxidativo, evitan la oxidación del colesterol en la sangre y reducen la inflamación de las arterias, un factor clave en la formación de placas y la obstrucción de los vasos sanguíneos.

Aunque sus semillas también contienen compuestos beneficiosos, se aconseja consumirlas con moderación. UNSPLASH

El potasio que aporta la papaya también desempeña un papel fundamental, pues ayuda a relajar los vasos sanguíneos, mejora la circulación y contribuye al equilibrio de la presión arterial.

Una pieza mediana de esta fruta proporciona alrededor de 5 gramos de fibra, más del 100% del valor diario recomendado de vitamina C y una cantidad significativa de potasio, nutrientes esenciales para el metabolismo cardiovascular.

Recomendaciones de los expertos

Los expertos recomiendan consumirla fresca, especialmente en desayunos, ensaladas o licuados naturales, para potenciar la circulación y regular los niveles de homocisteína , una sustancia asociada al riesgo de enfermedades del corazón.

Aunque sus semillas también contienen compuestos beneficiosos, se aconseja consumirlas con moderación, ya que en exceso pueden causar molestias digestivas.

En definitiva, incluir papaya de forma regular en la dieta puede ser un paso sencillo y delicioso hacia una mejor salud cardiovascular.

Con información de Cleveland Clinic y la American Heart Association.

EE