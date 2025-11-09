Remedios caseros para eliminar pulgas y garrapatas de tu mascota

Las mascotas son, y serán siempre, nuestra compañía más fiel, por lo que es fundamental procurar su salud integral. Las pulgas y las garrapatas , aunque diminutas, representan un riesgo significativo para la salud de nuestros animales e, incluso, la nuestra si no se eliminan de inmediato.

Con el objetivo de que sepas cómo combatir estos parásitos incómodos y peligrosos, te compartimos varias recetas caseras que utilizan sustancias amigables con la piel de tus leales amigos.

¿Cuándo aparecen y por qué son peligrosas?

Expertos en salud veterinaria señalan que, si bien la presencia de pulgas y garrapatas se vuelve más recurrente en épocas de temperaturas elevadas, estos indeseables seres pueden aparecer durante todo el año.

Las pulgas son parásitos pequeños que avanzan mediante saltos entre los animales. Según Medline Plus , estos diminutos insectos pueden transmitir enfermedades graves como el tifus o la peste. Sus picaduras se manifiestan como pequeñas protuberancias rojas, a menudo agrupadas en series de tres, que provocan intensa picazón.

Las garrapatas, por su parte, permanecen fijas en un cuerpo (animal o humano) solo para alimentarse. Pueden ser portadoras de padecimientos como la enfermedad de Lyme o distintos tipos de fiebres.

Dada la variedad de afecciones y molestias que estos parásitos pueden provocar, es crucial revisar a nuestras mascotas periódica y meticulosamente para descartar su presencia o, en caso de encontrarlas, saber cómo actuar.

Recetas caseras para repeler y eliminar parásitos

A continuación, te presentamos varios remedios naturales para proteger a tus fieles compañeros:

Limón y Naranja

En una olla con agua, introduce rodajas de un limón y una naranja.

Lleva la mezcla a ebullición y, tras retirar la flama, deja que los cítricos se cuezan por 20 minutos.

Una vez frío, vierte el líquido en un atomizador.

Uso : rocía la preparación en los rincones de la casa donde puedan presentarse estos parásitos. Para reforzar el efecto, aplica un poco del producto sobre tu mascota, evitando siempre las zonas de los ojos y el hocico.

Mezcla de esencias naturales

Esta combinación ahuyentará a las garrapatas y pulgas, dejando un olor agradable en tu mascota que no es dañino para su piel ni su olfato.

En un atomizador, mezcla los siguientes ingredientes:

20 gotas de aceite esencial de geranio rosa

10 gotas de aceite esencial de hierba del bisonte

5 gotas de aceite esencial de lavanda

5 gotas de citronela o aceite esencial de limón

Una cucharada de alcohol

100 mililitros de agua

Uso : rocía la solución sobre los lugares donde pueda haber presencia de estos insectos.

Infusión de Manzanilla

Prepara un té de manzanilla y deja que se enfríe. Con la infusión a baja temperatura, humedece un paño limpio o un trozo de algodón y aplícalo con cuidado por toda la piel de tu mascota.

Baño antiséptico de romero y eucalipto

Tanto el romero como el eucalipto poseen un alto efecto antiséptico, ideal para combatir pulgas y garrapatas.

Prepara un té muy concentrado de estas dos especias. Cuando la preparación se enfríe, colócala en un atomizador y aplícala a tu mascota después del baño regular.

Recomendación final

Con estos remedios, las garrapatas y las pulgas se alejarán de tus queridos animales. Sin embargo, como recomendación vital, verifica primero que tu mascota no sea alérgica a ninguna de estas sustancias antes de aplicarlas en grandes cantidades o por todo su cuerpo.

