El mejor truco casero para eliminar el sarro y la grasa del baño

Con ingredientes naturales como el vinagre y el bicarbonato, puedes mantener tu baño impecable, libre de residuos y con un brillo duradero

Por: SUN .

Aplicar estos trucos con frecuencia te permitirá ahorrar tiempo y dinero, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente. ESPECIAL / CANVA

Mantener el baño limpio y brillante puede ser una tarea complicada, sobre todo cuando el sarro y la grasa se acumulan en el cancel de vidrio o acrílico, ya que con el paso del tiempo, la humedad y los residuos de jabón crean una capa difícil de quitar que opaca la superficie.

Afortunadamente, existen trucos caseros efectivos que te ayudarán a dejar el cancel como nuevo sin usar productos costosos o químicos agresivos.

Con ingredientes naturales como el vinagre y el bicarbonato, puedes mantener tu baño impecable, libre de residuos y con un brillo duradero. Además, aplicar estos trucos con frecuencia te permitirá ahorrar tiempo y dinero, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente.

El sarro aparece por la acumulación de minerales del agua, especialmente cuando la capa es dura (señal de que es rica en calcio y magnesio). Cuando el agua se seca sobre el vidrio, deja una marca blanca que, con el tiempo, se endurece, a esto se suma la grasa del jabón y los restos de champú, que se adhieren fácilmente a las paredes del cancel, generando un aspecto opaco y difícil de limpiar.

Una de las mejores soluciones para eliminar el sarro del baño se encuentra en la cocina. Solo necesitas:

  • Vinagre blanco
  • Bicarbonato de sodio
  • Limón (opcional)
  • Esponja suave o paño de microfibra

Estos ingredientes son ecológicos, económicos y muy eficaces. El vinagre actúa como desinfectante natural y disuelve los residuos minerales, mientras que el bicarbonato ayuda a eliminar la grasa y las manchas más difíciles.

  • Rocía vinagre blanco puro sobre las superficies del cancel y en las zonas con mayor sarro.
  • Deja actuar por 10 a 15 minutos para que el vinagre ablande la suciedad.
  • Espolvorea bicarbonato de sodio sobre una esponja húmeda y frota con movimientos circulares.
  • Si las manchas son persistentes, exprime un poco de limón sobre el área para potenciar el efecto desincrustante.
  • Enjuaga con agua tibia y seca con un paño limpio de microfibra para evitar marcas.
  • Este sencillo truco no solo elimina el sarro y la grasa, sino que también devuelve el brillo original al cancel y deja un aroma fresco y natural en el baño.
  • Seca el cancel después de cada ducha para evitar que el agua se acumule.
  • Usa un rociador con vinagre diluido (mitad vinagre, mitad agua) una o dos veces por semana.
  • Evita limpiadores abrasivos, ya que pueden rayar el vidrio o el acrílico.
  • Ventila bien el baño para reducir la humedad y prevenir nuevas manchas.

