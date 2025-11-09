¿Qué significa poner la decoración navideña con mucha antelación?

La Navidad es una de las festividades favoritas entre las personas, pues para muchos este periodo implica tener mayor cercanía con sus seres queridos, gozar de un descanso y recibir y dar regalos.

Uno de los rituales que caracteriza a estas fechas es la decoración del hogar, colgando luces en el exterior y montando un árbol de Navidad. Aunque es cierto que la Navidad no llega antes si se adelanta este proceso, la realidad es que muchas personas prefieren decorar sus casas apenas entrando noviembre.

Un estudio hecho por el Journal Enviromental of Psychology revela cuál es la razón de que las personas decoren lo antes posible.

¿Qué significa poner la decoración navideña con antelación?

Para la realización de este estudio se observó el comportamiento de las personas que decoran sus casas y las que no. A las personas que se decantan por la decoración temprana se les vio con un mejor estado de ánimo, concluyendo que son más felices, pues muestran una mayor jovialidad y emoción por llenar su casa de la Navidad.

Steve McKeown, el psicoanalista encargado de este análisis, señaló que "la decoración es un ancla a las viejas emociones que tenemos de nuestra infancia, por lo que al poner esas decoraciones con antelación, nuestra emoción se extiende, pues traemos a la mente esos recuerdos felices".

De este modo, algunas personas decoran con antelación por nostalgia y para incrementar su felicidad. Además de mejorar el ánimo, esta tarea puede ayudar a crear recuerdos familiares positivos y reducir el estrés y la ansiedad.

Decorar de forma temprana también proporciona una mayor sensación de control, ya que, además de disfrutar del ambiente festivo durante más tiempo, hacer esta actividad desde antes brinda la oportunidad de disponer de más tiempo para planificar otras actividades sin prisas.

Cabe señalar que las personas que decoran antes suelen ser percibidas más sociales y accesibles por sus vecinos, quienes pueden llegar a considerarlas amistades.

