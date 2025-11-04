En cada inicio de mes, muchas personas se interesan en el calendario lunar para organizar sus proyectos personales y espirituales durante los siguientes 28 días. Este mes de noviembre, te diremos las fechas en las que se recomienda tomar decisiones en tus negocios y finanzas personales de acuerdo con las fases de la Luna.

La Luna, desde la más remota antigüedad, cumple un rol esencial en las diversas culturas, pues su elegante recorrido por el cielo ha sido origen del establecimiento de calendarios y rituales, del mismo modo que el Sol y otros astros.

A la Luna se le ha vinculado con la irregularidad periódica femenina y la multiplicidad, debido a sus fases, mismas que repite cada 28 días: luna nueva (desaparece), luna creciente (crece), luna llena (alcanza su plenitud) y luna menguante (decrece).

Calendario lunar noviembre 2025

Estas serán las fechas para cada fase de la Luna en este penúltimo mes del 2025:

Luna llena : miércoles 5

: miércoles 5 Luna menguante : miércoles 12

: miércoles 12 Luna nueva : jueves 20

: jueves 20 Luna creciente: viernes 28

¿Cuál será el efecto de la Luna y sus fase en los negocios durante noviembre 2025?

La reconocida astróloga Patricia Kesselman , explica cómo es que la Luna afecta en los negocios y cuáles serían las mejores fechas para tomar importantes decisiones relacionadas con este rubro.

La astróloga declara que durante la fase de Luna nueva (jueves 20), es muy temprano negociar y plantear cambios importantes que se vinculen con la economía, por lo que recomienda esperar al menos dos días posteriores a esta fase.

La fase de Luna creciente (viernes 28), por el contrario, es favorable para este tipo de cuestiones, que incluye planificar presupuestos, organizar eventos, invertir y abrir cuentas o hacer nuevas relaciones que se vinculen con el crecimiento de nuestro negocio, es decir, comenzar a hacer todo lo relacionado con el dinero del futuro.

Por su parte, durante la Luna llena (miércoles 5) se centra en los negocios de hoy: vender, reorganizar, fusionar empresas, festejar y reorganizar la estructura interna de la organización.

Finalmente, la Luna menguante (miércoles 12) es el mejor momento para resolver temas económicos relacionados con el cobro de deudas y el fin de convenios o sociedades que dejaron de beneficiarnos.

