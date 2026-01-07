Mizada Mohamed, uno de los referentes más grandes de la astrología en México, compartió un ritual para abrir los caminos de la abundancia y la prosperidad económica.

A través de sus redes sociales y su sitio web oficial, frecuentemente Mizada Mohamed comparte sus recetas y rituales para fortalecer distintos ámbitos de la vida, para atraer energía positiva, haciendo uso de elementos naturales como perejil y canela, además de hierbas, cristales y velas.

Este práctico ritual destaca debido a que los elementos necesarios para efectuarlo son económicos, y en muchas ocasiones ya se encuentran disponibles en el hogar.

Ritual para atraer abundancia de Mizada Mohamed

De acuerdo con la astróloga, este ritual, que forma parte de la lista de los que ha puesto en práctica desde hace varios años, es ideal para desbloquear algo que sentimos que está detenido, y para abrir los caminos que no terminan de abrirse. Los ingredientes necesarios son:

Un vaso cristalino (transparente)

Agua

Vinagre

Un puño de orégano

Un puño de pimienta entera

El primer paso es poner sobre una mesa el vaso, llenado con partes iguales de agua y vinagre, el orégano y la pimienta. Después se debe visualizar una luz intensa de color morado, a la que Mohamed llamó "transmutadora" debido a su función de convertir lo bloqueado en algo luminoso.

Al estar concentrado en esa luz maravillosa, debes pronunciar en voz alta y tiempo presente tus necesidades para tener abundancia económica, por ejemplo, pedir un trabajo con mayores ingresos o que el dinero llegue a ti de forma rápida y fácil.

"Lo que estamos haciendo es desbloquear la energía negativa que hay a nuestro alrededor para que se quede concentrada en el vaso con agua, vinagre, orégano y pimienta entera", explica Mohamed en su video.

Con el dedo índice de la mano izquierda (la que recibe) haz movimientos circulares dentro del agua mientras repites: "La abundancia es parte de mi vida. Todo lo bloqueado se desbloquea. Todo lo que está frenado camina. Todo lo que está detenido da grandes pasos".

Al terminar, debes tomar el vaso y ponerlo en un lugar alto de la cocina. Al noveno día, hay que tomar el vaso y tirar su contenido en el fregadero o en el sanitario. Después lava el recipiente con agua, jabón y limón y guárdalo para otra ocasión.

Este ritual puede realizarse cada que sientas que es necesario, siempre que percibas que tu camino de la abundancia está bloqueado. La experta señala que puede dejarse de forma permanente, aunque con nueve días "es más que suficiente".

Mohamed también hizo un llamado a mantener la mente positiva para avanzar en los resultados.

