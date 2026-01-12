Día de la Candelaria: ¿Por qué se comen tamales el 02 de febrero?

Cada 2 de febrero, en miles de hogares mexicanos, los tamales se convierten en los protagonistas de la mesa. Esta tradición, profundamente arraigada en la cultura del país, no es casual ni reciente, sino que tiene su origen en una mezcla de creencias religiosas, costumbres prehispánicas y celebraciones populares que se han mantenido vivas a lo largo del tiempo.

El origen religioso del Día de la Candelaria

El Día de la Candelaria conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo, un pasaje bíblico que, de acuerdo con la tradición católica, ocurrió 40 días después de su nacimiento. Por esta razón, la festividad se celebra el 2 de febrero, fecha en la que también se realiza la bendición de las velas, símbolo de la luz de Cristo.

En México, esta celebración se integró al calendario religioso durante la época colonial, pero con el paso del tiempo adoptó elementos propios de la cultura local, dando lugar a prácticas únicas, como la convivencia alrededor de la comida.

La conexión con la Rosca de Reyes

La costumbre de comer tamales el 2 de febrero está directamente relacionada con la celebración del Día de Reyes, el 6 de enero. Quienes parten la rosca y encuentran la figura del Niño Jesús asumen el compromiso de ofrecer tamales en la Candelaria. Este acuerdo simbólico refuerza la convivencia y convierte la tradición en una celebración compartida.

Además, quienes “sacan al Niño” suelen vestirlo y llevarlo a bendecir a la iglesia el 2 de febrero, antes de la comida, lo que refuerza el sentido religioso y comunitario de la fecha.

Raíces prehispánicas del tamal

El tamal es un alimento de origen prehispánico, elaborado principalmente a base de maíz, un elemento sagrado para las culturas mesoamericanas. Antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas ya preparaban tamales para ceremonias religiosas, festividades y rituales relacionados con la agricultura y la fertilidad de la tierra.

Con la evangelización, estas prácticas se fusionaron con las celebraciones católicas, dando lugar a tradiciones sincréticas que perduran hasta la actualidad, como la de comer tamales durante el Día de la Candelaria.

Un símbolo de identidad y convivencia

Más allá de su significado religioso e histórico, comer tamales el 2 de febrero representa un momento de reunión familiar y social. Ya sea en casa, en el trabajo o con amigos, esta costumbre fortalece los lazos comunitarios y reafirma una identidad cultural compartida.

La tradición de comer tamales en el Día de la Candelaria es el resultado de la unión entre creencias religiosas, herencias prehispánicas y prácticas sociales. Cada año, esta celebración recuerda la importancia de la convivencia, la fe y el valor de las tradiciones que forman parte de la vida cotidiana en México.

