El debate sobre si la fecha de nacimiento influye en la inteligencia ha despertado curiosidad durante años. Recientemente, modelos de inteligencia artificial han analizado grandes volúmenes de datos académicos, cognitivos y demográficos para identificar posibles patrones entre el mes de nacimiento y el desarrollo intelectual. Aunque no se trata de una regla absoluta, los resultados han llamado la atención.

El mes que más se repite en los análisis

De acuerdo con análisis realizados por sistemas de IA que cruzan información de rendimiento escolar, coeficiente intelectual promedio y logros académicos a largo plazo, las personas nacidas en septiembre aparecen con mayor frecuencia en los rangos más altos de desempeño cognitivo. Este patrón se ha observado principalmente en estudios basados en registros educativos y evaluaciones estandarizadas.

CANVA

La explicación no se relaciona directamente con la biología del mes, sino con factores sociales y educativos. En muchos países, septiembre marca el inicio del ciclo escolar, lo que provoca que los niños nacidos en ese mes sean ligeramente mayores que sus compañeros de clase, una ventaja que puede influir en el aprendizaje temprano.

La ventaja del desarrollo temprano

La IA identifica que esta diferencia de edad, aunque mínima, suele traducirse en un mejor desarrollo de habilidades cognitivas durante los primeros años escolares. Esa ventaja inicial puede reforzarse con el tiempo, ya que los alumnos con mejor rendimiento suelen recibir más estímulos académicos, lo que impacta en pruebas posteriores de razonamiento, memoria y lenguaje.

Este fenómeno, conocido en pedagogía como efecto de edad relativa, ha sido documentado en distintos sistemas educativos y es uno de los principales argumentos que explican por qué septiembre destaca en los análisis.

¿El mes de nacimiento define la inteligencia?

CANVA

Los propios modelos de IA aclaran que el mes de nacimiento no determina la inteligencia de una persona. Factores como el entorno familiar, la calidad educativa, la nutrición, el acceso a estímulos culturales y el esfuerzo personal tienen un peso mucho mayor en el desarrollo intelectual.

Además de septiembre, otros meses como octubre y agosto también muestran resultados favorables en algunos estudios, lo que refuerza la idea de que no existe un único periodo que garantice mayor capacidad cognitiva.

Los hallazgos de la inteligencia artificial deben entenderse como tendencias estadísticas y no como verdades absolutas. La IA analiza probabilidades basadas en grandes cantidades de datos, pero no evalúa casos individuales. Por ello, aunque septiembre aparezca como el mes más asociado con altos niveles de desempeño intelectual, la inteligencia sigue siendo el resultado de múltiples factores que van más allá del calendario.

Según los análisis de la IA, septiembre es el mes que con mayor frecuencia se vincula a personas con altos niveles de rendimiento cognitivo. Sin embargo, la ciencia y la tecnología coinciden en que la inteligencia no depende de la fecha de nacimiento, sino de una combinación compleja de circunstancias personales, sociales y educativas.

