Estos son los peligros de consumir medicamentos caducados

Es tradición que, en la mayoría de casas mexicanas, exista un botiquín donde se almacenan medicamentos de uso frecuente, material de primeros auxilios y demás enseres. Sin embargo, dado que pocas veces se checa su estado, ¿cuáles son los riesgos de consumir medicamento caduco? En esta nota te lo contamos.

Al igual que los alimentos, los medicamentos tienen una fecha límite de uso. Esta aparece indicada en el envase mediante un símbolo de reloj de arena negro, acompañado de un formato mes/año (MM/AA o MM/AAAA). Dicha fecha señala hasta cuándo el medicamento conserva plenamente su eficacia, según las indicaciones del fabricante.

Estos son los riesgos para la salud de tomar medicamentos caducados

Consumir un medicamento después de su fecha de caducidad puede suponer diversos peligros. El más común es la pérdida de efectividad, lo que impide que el tratamiento cumpla su función.

Además, la degradación de los componentes del fármaco puede provocar reacciones adversas inesperadas, algunas potencialmente graves, poniendo en riesgo la salud del paciente.

Por este motivo, los profesionales sanitarios advierten que nunca debe utilizarse un medicamento caducado, independientemente de su aspecto externo o de si se ha consumido anteriormente sin problemas.

¿Qué hacer con los medicamentos caducados?

Según la farmacéutica española SIGRE, desechar los medicamentos en la basura o por el desagüe no es una opción segura. Esta práctica puede contaminar suelos y aguas, afectando negativamente a los ecosistemas y, en consecuencia, a la salud pública.

La forma correcta de deshacerse de los medicamentos caducados, según SIGRE, es llevarlos —junto con su envase y prospecto— al punto señalado por las autoridades.

Además, recuerda checar periódicamente tu botiquín y evitar la automedicación, no vaya a ser que termines por petatearte.

