¿Qué tan saludable es comer pan tostado todos los días?

Rápido y bien versátil, el pan tostado brinda una variedad de preparaciones

Por: El Informador

Casi todo el pan tostado industrial incluyen conservantes, grasas añadidas y azúcares ocultos. ESPECIAL

El pan tostado —o las llamadas tostadas, en un montón de latitudes latinoamericanas— se han ganado un huequito fijo en casi todas las mesas mexicanas. Rápido, versátil y fácil de combinar, permite desde lo más simple —un chorrito de aceite o tomate— hasta propuestas más elaboradas con huevito, rebanadas de aguacate o jamón. El asunto es que no siempre son la mejor elección si se consumen a diario.

El pan tostado pasa por un proceso de calor que modifica su estructura: pierde agua, se vuelve más crujiente y concentra más sus ingredientes. Según explican especialistas en nutrición, este detalle no es menor, ya que al tener menos humedad, cada rebanada aporta más calorías que el pan fresco en la misma cantidad.

En el caso del pan de molde, el efecto es todavía más marcado. Al contener menos agua de origen, el tostado intensifica la presencia de sal, azúcares y otros componentes. Lo cual obliga a reducir la cantidad si se quiere mantener un aporte energético similar al del pan tradicional sin tostar.

Consumidas con frecuencia, esta combinación puede influir de forma negativa en parámetros clave de la salud, como el colesterol, los niveles de azúcar en sangre o la presión arterial. Algunos expertos advierten de que el exceso de carbohidratos refinados favorece picos de glucosa y aumenta el riesgo cardiovascular.

Por este motivo, los nutricionistas recomiendan moderar su consumo y prestar atención a la etiqueta antes de elegirlas. También se sugieren alternativas sencillas, como usar pan fresco, congelarlo y calentarlo justo antes de consumirlo en el horno o en la freidora de aire, un método que ayuda a transformar parte de los carbohidratos en fibra beneficiosa para el intestino.

En definitiva, el pan tostado no es el enemigo, pero convertirlo en un hábito diario sin revisar qué contienen puede pasar factura a largo plazo. 

