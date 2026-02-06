¿Es saludable tomar café todos los días?

Hablar del café como una de las bebidas favoritas de la mayoría de las personas no es exagerado, sobre todo si se consideran los múltiples beneficios que aporta a la salud.

Para empezar, tiene la bondad de darnos energía todas las mañanas al despertar y mantenernos activos a lo largo de la jornada, además de que es excelente sin importar el clima, puesto que puede beberse frío o caliente, y no importa si se trata de días frescos o aquellos muy calurosos.

De acuerdo con el portal Healthline, expertos han hablado sobre si es saludable beber café todos los días. Estudios indican que consumirlo nos mantiene en alerta, puesto que estimula el sistema nervioso central al promover la liberación de algunos neurotransmisores, incluyendo noradrenalina, dopamina y serotonina, que ayudan a mejorar la atención y reducir el cansancio; aseguran que esto, a la larga, ayuda a reducir el riesgo de que se sufra depresión. Además, según estudios, contribuye a que las personas vivan más años.

No obstante, también los especialistas de la salud indican que, como ocurre con otros alimentos, el consumo de café sin moderación puede tener complicaciones.

Entre los problemas que puede causar el consumo excesivo de café todos los días, Healthline, que cita a la Dirección de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), indica que los adultos sanos solo deben consumir cerca de 4 o 5 tazas (400 miligramos) al día para evitar efectos secundarios potencialmente peligrosos o adversos. Una persona que bebe más de esto puede desarrollar una adicción a la cafeína, que es la sustancia que nos ayuda a mantener los niveles de energía; señalan que estos indicadores pueden simplemente descender, haciendo que sintamos la necesidad de beberlo sin dejar de sentirnos cansados.

También, según los médicos, su consumo excesivo puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónico degenerativas como la artropatía y la osteoartritis, lo que afecta a los huesos, articulaciones, cartílagos y músculos. Asimismo, si no se modera el consumo de azúcar, puede contribuir a padecer obesidad y hasta diabetes.

