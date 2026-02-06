El 6 de febrero de 1917 representa una fecha clave en la historia política de México, ya que marcó un avance significativo hacia el voto universal masculino, en el contexto de los profundos cambios derivados de la Revolución Mexicana y de la promulgación de una nueva Constitución.

En esos días, el país se encontraba en la etapa final del Congreso Constituyente de 1916–1917, reunido en la ciudad de Querétaro. Este órgano tenía como objetivo redactar una nueva Constitución Política, la cual respondería a las demandas sociales, políticas y económicas surgidas tras años de conflicto armado. Dentro de los debates más relevantes se encontraban los relacionados con los derechos políticos y la participación ciudadana.

El 6 de febrero, los constituyentes avanzaron en la definición de los principios democráticos que quedarían plasmados en la Constitución promulgada oficialmente el 5 de febrero de 1917, pero que comenzaron a discutirse y precisarse en los días posteriores. Entre estos principios destacó el sufragio efectivo, que reafirmó el derecho de los hombres mexicanos a votar sin restricciones basadas en la propiedad, el nivel educativo o la posición social, prácticas comunes en etapas anteriores.

Este avance representó un paso importante hacia la democratización del país, ya que amplió la participación política masculina y sentó las bases para un sistema electoral más incluyente. Si bien el voto femenino aún no estaba reconocido (algo que ocurriría hasta 1953), el fortalecimiento del voto universal masculino fue un logro relevante dentro del nuevo marco constitucional.

La Constitución de 1917 estableció que los ciudadanos varones mayores de edad tenían derecho a participar en los procesos electorales, consolidando así uno de los principios fundamentales de la vida democrática mexicana. Esta medida buscó romper con los esquemas excluyentes del pasado y responder a las exigencias de justicia social que habían motivado la Revolución.

En retrospectiva, el 6 de febrero de 1917 simboliza un momento de consolidación de las ideas democráticas que transformaron la estructura política del país. El avance del voto universal masculino no solo amplió los derechos ciudadanos, sino que también sentó un precedente para futuras luchas por la igualdad política en México, incluida la conquista del voto femenino décadas más tarde.

