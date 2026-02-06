El invierno suele asociarse con el descanso de la naturaleza, pero en realidad es una de las mejores épocas para plantar árboles frutales. Durante esta estación, las condiciones climáticas y biológicas favorecen el establecimiento de los árboles y aumentan las probabilidades de que crezcan sanos y fuertes.

Uno de los principales motivos es que, en invierno, la mayoría de los árboles frutales entran en reposo vegetativo. Al no producir hojas, flores ni frutos, el árbol concentra su energía en el desarrollo de las raíces. Esto permite que, tras la plantación, el sistema radicular se adapte mejor al suelo sin el estrés que provocan las altas temperaturas.

Además, las bajas temperaturas reducen la pérdida de agua, lo que disminuye el riesgo de deshidratación. En comparación con otras estaciones, el árbol requiere menos riego y tiene más tiempo para adaptarse antes de enfrentar el calor del verano, cuando la demanda de agua es mayor.

Otro factor importante es la humedad del suelo. Durante el invierno, las lluvias suelen ser más frecuentes y el suelo conserva mejor la humedad, lo que facilita la absorción de nutrientes y favorece el enraizamiento. Esta condición permite que el árbol se establezca de manera gradual y constante.

El invierno también ayuda a reducir la presencia de plagas y enfermedades. Muchas de ellas disminuyen su actividad durante esta época, lo que protege a los árboles recién plantados y reduce la necesidad de tratamientos adicionales.

Por último, plantar árboles frutales en invierno permite que, con la llegada de la primavera, los ejemplares ya estén adaptados al terreno y listos para iniciar su crecimiento activo. Esto se traduce en árboles más resistentes y con mejor desarrollo a largo plazo.

Aprovechar el invierno para plantar árboles frutales no solo facilita el proceso de adaptación, sino que también sienta las bases para una producción más saludable y sostenible en el futuro.

