El significado psicológico de dejarse las canas

Muchas personas enfrentan una encrucijada: dejarse las canas crecer o teñirlas. Para quienes optan por la opción natural, el significado es profundo.

De acuerdo a la opinión de algunos psicólogos, dejarse las canas puede ser considerado como un reconocimiento a la historia de vida personal , así como a la aceptación de los años por los que se ha transitado y han configurado los que somos ahora, sin reproches ni vergüenza.

En este sentido es importarte remarcar que el cabello ha sido considerado desde hace tiempo como una reflejo de juventud, por lo que su pérdida o cubrirse de canas es visto como una manifestación de vejez y, por lo tanto, de cercanía con la muerte. Una expresión que confronta y busca ser erradicada, por ejemplo, con tintes que recobren el color que alguna vez la cabellera tuvo.

Según Meredith Gordon, en un texto para la edición Psychology Today, aceptar las canas refleja un cambio interno, un acto de autoaceptación y de aceptación de aquello que no podemos controlar .

Declara que no se trata de menospreciar el teñirse el cabello, sino a comenzarse a ver "por dentro", de mirar hacia adelante, con el abrazo a lo que somos en el presente. Es así como puede observarse como nuestro propio cabello cambia con el tiempo, crece, evoluciona; lo que manifiesta lo que estaba destinado a ser.

Por otro lado, quizás menos trascendente, pero igualmente valioso a la hora de tomar la decisión de dejarse las canas, tiene que ver con el dinero que las personas se ahorran en tratamientos para oscurecerlo o aclararlo y mantenerlo de esa forma. Para muchos, también se trata de descansar de un ritual que parece no tener fin y vivir con la expresión natural de la cabellera.

Las canas aparecen por muchos factores y no es repentino. Entre los factores que colaboran a su desarrollo están los factores genéticos, estrés, alimentación deficiente, enfermedades, tabaquismo, abuso del secador, falta de higiene. Pero quizás el más conocido es que a medida que disminuye la capacidad de los melanocitos para producir melanina, el pelo empieza a volverse blanco.

