Estudio revela cómo afecta a tu salud beber café en ayunas

Los amantes del café deberían considerar los efectos que el consumo de la bebida tiene en sus cuerpos, especialmente cuando se toma en ayunas. Estos son datos relevante de un estudio científico:

De acuerdo con una investigación realizada por el Centro de Nutrición, Ejercicio y Metabolismo de la Universidad de Bath, en el Reino Unido, aunque ha sido ampliamente estudiado el efecto de la cafeína en el sueño, poco se ha hablado de las consecuencias en los niveles de glucosa .

En el artículo publicado en The British Journal of Nutrition se lee: “el café de la mañana es un remedio común después de un sueño interrumpido, pero puede afectar de manera independiente la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina en adultos sanos” .

Durante esta investigación participaron 29 adultos quienes se sometieron a 3 pruebas de tolerancia oral a la glucosa. Los primeros tuvieron una noche de sueño habitual y al despertar se les ofreció una bebida azucarada; otros una noche de sueño fragmentado, despertándose cada hora durante 5 minutos, para después tomar una bebida azucarada; y los últimos tuvieron una interrupción del sueño y, al despertar, antes de ofrecerles una bebida azucarada consumieron café .

Los resultados concluyeron que los niveles de glucosa en la sangre se ven más afectados por la ingesta de café en ayunas que por las horas de sueño . Así, según el artículo, si se consume un café con cafeína fuerte, se puede esperar una reducción en la tolerancia a la glucosa, lo que puede ocasionar prediabetes.

Riesgos del café

Según la Clínica Mayo, el café tiene algunos riesgos, principalmente debido a la cafeína:

Consumir demasiada cafeína puede causar ansiedad, dolor de cabeza o ritmo cardíaco acelerado.

El café con cafeína puede aumentar los síntomas de acidez estomacal, también llamados síntomas de reflujo.

Los síntomas urinarios, como la frecuencia y la urgencia, pueden aumentar con la cafeína.

El café que se prepara sin filtro, como el que se hace con una prensa francesa, se ha relacionado con un pequeño aumento de los niveles de colesterol.

Con información de SUN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA