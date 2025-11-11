Si bien los perros suelen tener una esperanza de vida reducida, hay algunos hábitos de cuidado que pueden ayudar a prolongar la vida de tu mascota.

El mejor amigo del hombre, indudablemente para muchos, es el perro. Quienes alimentan nuestra vida con alegría y amor incondicional todos los días de su vida. ¿Qué no darían aquellas personas que aman tanto a sus perros para que esos días se pudieran duplicar? A continuación te decimos que hábitos pueden ayudar a sumar más años de vida a tu perro.

Hábitos para cuidar mejor a mi perro

Controles médicos

Es importante llevar el control clínico anual de tu perro, especialmente si es de edad avanzada (más de 7 años en razas grandes o más de 10 años en razas pequeñas). Se recomienda que esta atención se realice al menos dos veces al año.

Vacunación

Es necesario que tu mascota tenga un protocolo de vacunación completo, especialmente la vacuna antirrábica, que se aplica a partir de los 3 meses de edad. También es importante protegerla contra otras enfermedades infecciosas; consulta a su veterinario para dar seguimiento adecuado a su cartilla.

Desparasitación

Otra acción importante para el cuidado de tu perro es la desparasitación. Para prevenir la infestación de pulgas y garrapatas, es necesario mantener una desparasitación externa de rutina, especialmente en los meses de verano.

Buena alimentación

Una alimentación equilibrada contribuye a cuidar la salud de tu mascota. De acuerdo con especialistas, la dieta de tu perro debe contener proteínas —como pollo o huevo—; cereales, preferentemente arroz; vitaminas; minerales y antioxidantes naturales.

Prevenir el sobrepeso

Como se menciona anteriormente, la alimentación de tu perro debe ser balanceada para mantener un peso ideal. Es importante ajustar las porciones de comida de acuerdo con las indicaciones de su veterinario.

Rutina de higiene

Es fundamental mantener el pelaje de tu mascota limpio, saludable y libre de ectoparásitos. También es importante la limpieza periódica de oídos y dientes para evitar enfermedades como otitis, dermatitis o infecciones bucales.

Limpieza de objetos

Que tu perro juegue con sus juguetes favoritos es importante, pero aún más que estos estén limpios. Se recomienda desinfectar sus objetos de uso cotidiano como juguetes, comederos, bebederos y collares, entre otros.

Actividad física

El cariño y atención son importantes para tu perro, pero el ejercicio también lo es. Los paseos son fundamentales; los especialistas recomiendan realizar al menos dos o tres por día. El ejercicio ayuda al desarrollo y mantenimiento de la musculatura, previene el sobrepeso y mantiene sanas sus articulaciones.

Integrarlo en la familia

Integra a tu perro en actividades familiares como juegos, paseos o viajes —en la medida de lo posible—. De acuerdo con especialistas, esto puede ayudar a que tu perro sea más saludable y longevo.

¿Cuántos años vive un perro?

La respuesta puede variar y depende de su tamaño. En las razas pequeñas, la esperanza de vida es de entre 12 y 15 años, e incluso puede llegar hasta los 20. Por otro lado, en las razas grandes o gigantes, el promedio es de 8 años.

Es importante resaltar que cada perro es diferente y que la raza influye en determinar su esperanza de vida. Recuerda que al tomar la decisión de tener una mascota, también adquieres una gran responsabilidad, que no solo implica darle de comer, sino brindarle atención digna. Esto también es una muestra de amor y cariño hacia tu perro, para que su calidad de vida sea la mejor durante todo el tiempo que permanezca a tu lado.

