¿Cómo debes hacer ejercicio cuando hace mucho frío?

La época de frío definitivamente no es la favorita de ninguna persona para hacer ejercicio. Despertar antes de las siete de la mañana para correr en lugar de permanecer dormido y arropado no es un escenario muy motivador, especialmente porque las bajas temperaturas parecieran aumentar el dolor muscular y la sensación popularmente conocida como " agarrotamiento ".

La tendencia de realizar actividades al aire libre se popularizó desde la pandemia del covid-19 , cuando las personas tuvieron que dejar de asistir a los gimnasios y academias deportivas y encontraron la manera de continuar ejercitándose en espacios abiertos, como parques, plazas, avenidas y camellones. La solución alternativa a este problema fue bastante buena, pero esta misma parece no ser tan efectiva ni alentadora en este otoño que ya nos trae amaneceres cada vez más fríos .

A pesar de las inclemencias del tiempo y las nuevas condiciones meteorológicas, muchas personas desean continuar con sus hábitos y sus actividades físicas, para lo cual necesitan saber cómo preparar adecuadamente su cuerpo previo a realizar sus rutinas de ejercicios. A continuación, te compartimos algunas recomendaciones para calentar adecuadamente y evitar lesiones durante tus entrenamientos en esta nueva estación del año.

Prepárate antes de entrenar

Especialistas de la Universidad de Harvard recomienda algunos movimientos básicos previos a ejercitarse, así como algunas medidas extras para que hacer ejercicio en este otoño-invierno 2025 no sea un suplicio.

Círculos con los brazos

Abre tus piernas a la altura de la cintura y extiende tus brazos hacia los lados, con las palmas hacia abajo, a la altura de los hombros. Una vez que tengas esta postura, comienza a hacer círculos pequeños hacia adelante y aumenta gradualmente su tamaño hasta completar 20.

Balanceo de brazos

Ahora, abre las piernas a la altura de los hombros y balancea tus brazos juntos delante de tu torso hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Ve de un lado a otro hasta completar 10 de estos balanceos.

Pasos altos

Con los pies en la misma posición, levanta la rodilla derecha hacia el pecho, mantén la posición por un segundo, luego regresa a la posición inicial y repite el movimiento con la pierna contraria. Este movimiento lo realizarás 10 veces en cada pierna.

Estocadas

Ahora párate con los pies juntos y da un paso hacia adelante con la pierna derecha. Dobla tus rodillas como si quisieras hincarte, a un ángulo de 90 grados. Luego de esto, sube, regresa la pierna a su lugar y repite el movimiento con la otra pierna. Repite la secuencia por lo menos cinco veces con cada pierna.

Otras precauciones

Usa capas de ropa para proteger tu cabeza, manos y pies

Usa protector solar

Hidrátate

Cuida que las superficies donde te ejercites sean seguras: no corras por caminos mojados, laderas fangosas o asfalto manchado de aceite

