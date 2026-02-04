En México y en el mundo, las vísceras de res y de cerdo son un alimento selecto que algunos paladares evitan y otros ponen en la cima de la gastronomía. En México, las preparaciones van desde los tacos de tripa o sesos, hasta preparaciones más elaboradas como el menudo matinal.

De acuerdo con The Food Tech, las vísceras se pueden clasificar en dos grandes categorías. Vísceras rojas, en las que se pueden incluir hígado, corazón, lengua, pulmones y riñón; vísceras blancas, en las que aparecen intestinos, tripa delgada, recto, tripa gruesa, testículos, mollejas, sesos y panza. Cabe destacar que el consumo de este tipo de ingredientes tiene su relevancia de acuerdo con la asociación dedicada a la comercialización de carne roja en América, U.S. Meat Export Federation (USMEF), pues el aprovechamiento de todo el valor cárnico de un animal ayuda a reducir el impacto ambiental debido al desperdicio de alimentos.

¿Qué tan sano es comer las vísceras de los animales?

Autores como el nutriólogo Juan Bola han descrito y enumerado los múltiples beneficios que puede traer el consumo de esta categoría de alimentos. Bola asegura que las vísceras pueden considerarse superalimentos debido a su densidad nutricional. No obstante, no son recomendables para todas las personas.

Las vísceras rojas tienen un alto contenido en colesterol y grasas saturadas, por lo que pueden no ser recomendadas en pacientes con enfermedades cardiovasculares o personas con un nivel elevado de colesterol. La advertencia de consumo también debe extenderse a personas con problemas con cálculos renales o con el ácido úrico.

Pese a ello, algunos de estos alimentos tienen nutrientes esenciales como el hígado que resulta en una fuente rica en vitamina A. Además, el hierro, al tripófano y la glicina favorecen la reparación de ejidos y la digestión, por lo que son alimentos que vale la pena consumir al menos esporádicamente.

Por último, otro grupo de beneficios se encuentra en las vitaminas del complejo B, así como vitaminas K, D, E y A, lo cual permite prevenir la anemia.

De igual forma, las autoridades recomiendan buscar alimentos de animales de libre pastoreo y libres de hormonas y clembuterol.

