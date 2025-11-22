¿Qué hacer si notas que tu mascota tiene frío?

Aunque las mascotas más comunes en casa, gatos y perros, están cubiertos de pelaje, ese no es motivo para que no sientan frío en esta temporada. Por eso, aquí algunas recomendaciones para abordar esta situación y cuidar a los lomitos.

Una vez que hayas detectado que tu perro o gato está pasando frío, es importante procurar abrigarlos, mantenerlos cómodos, refugiarlos y proporcionar suficientes fuentes de calor que estén a su acceso .

¿Qué hacer con los perros?

Refugio : si tu perro se queda fuera de tu hogar -y no hay forma de que lo tengas adentro-, invierta en una casita, proporcionándole un lugar protegido del viento y el clima. Pon una cobija caliente adentro e incluso una cama.

Ropa y frazadas : ponle ropa cómoda que no apriete sus axilas y su cuello; debe cubrir todo el lomo del perrito. No es necesario que lo falta dejes vestido todo el día -pues algunos pueden incluso sentirse incómodos-, prioriza las horas de más frío. Las cobijas, mantas y frazadas son muy bienvenidas en la "guarida" de tu mascota.

Cama : trata de dejar su cama sin contacto directo con el piso, es decir, coloca una alfombra o cartón debajo. Existen también las camas para perros elevadas.

Paseos : prioriza momentos de actividad física o "tiempos menos fríos". Evita caminar cuando haya viento fuerte; si la temperatura es demasiado baja, ponle alguna ropita antes de salir.

Menos baños : reduce la frecuencia de los baños durante el invierno. Cuando sea necesario que se duche, asegúrate que sea durante el día, cuando la temperatura es más alta. No lo dejes secar al aire libre, cuidadosamente utiliza una secadora de pelo.

Menos cortes de pelo : para perros cuyo pelaje crece demasiado, se recomienda realizar solo un recorte higiénico; después de todo, el pelo ayuda a controlar la temperatura corporal.

Ten sus vacunas al día : al igual que los humanos, en invierno los perros son más susceptibles a enfermedades respiratorias. Por esto es importante que su esquema de vacunación esté al corriente.

Alimentación de calidad : una nutrición adecuada es fundamental para ayudar a tu lomito a mantener una temperatura corporal alta en los días fríos. Trata de ofrecerle al menos dos comidas al día.

¿Qué hacer con los gatos?

Observa su peso : por su pelaje, es fácil juzgar a tu gato y creer que se encuentra en su peso o por encima de su peso ideal. Asegúrate de tocarlo y palparlo frecuentemente para comprobar que no se siente demasiado huesudo o está perdiendo peso.

Asegúrate de que su cama sea agradable y acogedora : Seguramente tu gato tiene un lugar favorito para dormir, ya sea una cama para gatos, tu cama o el marco de la ventana. Hacerlo lo más cálido y acogedor posible cuando están confinados por un clima frío es el camino para hacer feliz a tu felino. Asegúrate de lavar la ropa de cama con regularidad.

Evita la rigidez corporal : aunque no lo parezca, tu gato puede aburrirse en la época de frío, ya que las bajas temperaturas lo motivan menos a moverse, aumentando el riego de rigidez y dolor en sus articulaciones. Juega con él frecuentemente para estimular su mente y mantenerlo activo. Asimismo, asegúrate de que sus areneros y sus áreas (como cama, rascadores, etc.) sean de fácil acceso.

Proporciona fuentes de calor : Asegúrate de que tu gato tiene suficientes espacios donde puede sentirse acogido, seguro y calientito. Pon suficientes camas y cobijas a su alcance.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA