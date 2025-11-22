¿Qué presión deben tener las llantas de tu moto al salir a carretera?

Conducir una motocicleta implica prestar especial atención al estado de las llantas, y uno de los cuidados más importantes es mantener una presión adecuada. Esto no solo mejora la estabilidad del vehículo, sino que también reduce el riesgo de accidentes, derrapes, ponchaduras e incluso episodios de aquaplaning, algo que se vuelve aún más relevante cuando se recorren trayectos largos por carretera, donde las condiciones pueden variar constantemente.

La presión ideal de los neumáticos no es un valor universal: cambia según las características del camino por el que circules, el peso que lleves —incluyendo equipaje o pasajero — y las condiciones del clima, que pueden afectar el comportamiento del caucho. Debido a ello, es fundamental conocer los valores recomendados para tu modelo de moto y revisarlos con regularidad.

¿Qué ocurre si las llantas de una moto no tienen la presión correcta?

Mantener la presión adecuada es clave, ya que influye directamente en la seguridad del conductor y el pasajero, en el desempeño de la motocicleta y en el consumo de combustible.

Presión baja: provoca pérdida de estabilidad, menor agarre, mayor distancia de frenado y desgaste acelerado. En casos extremos, el neumático puede reventarse.

Presión alta: reduce la tracción y genera vibraciones, afectando el control.

Por ello, fabricantes como Metzeler recomiendan verificar y conservar la presión indicada para asegurar un manejo seguro, suave y eficiente.

¿A qué presión deben ir las llantas de una moto?

La presión ideal siempre será la señalada en el manual del usuario, ya que el fabricante calcula ese valor conforme al peso de la motocicleta, la superficie para la que fue diseñada y los modos de conducción.

De acuerdo con la Guía de la Presión de las Llantas de Michelín, los rangos recomendados en pista son:

Llantas delanteras: entre 1.7 bares (18 PSI) y 2.4 bares (34 PSI)

Llantas traseras: entre 1.3 bares (18 PSI) y 2.4 bares (34 PSI)

Presiones de las llantas de moto recomendadas por Michelin en función del terreno, las condiciones meteorológicas, la potencia de la moto y el tipo de control. ESPECIAL

Recomendaciones adicionales

Revisa la presión de las llantas cada dos semanas.

Mide la presión con el neumático frío (sin uso en al menos 2 horas o después de recorrer menos de 3 km a baja velocidad).

No desinfles las llantas cuando estén calientes.

Cambia los tapones de las válvulas después de la revisión.

Asegúrate de que la banda de rodamiento no tenga un desgaste menor a 2 mm.

XP