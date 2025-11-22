Adiós infecciones: Descubre el poder inmunitario del té de cebolla

Las infusiones acompañan el plan alimenticio de muchas personas en el mundo y es que muchas hierbas, semillas, raíces y plantas se utilizan por sus propiedades que benefician a nuestra salud. Las plantas medicinales fueron el primer "medicamento" usado por el hombre para aliviarse cuando no se encontraba bien, aporta un artículo difundido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (España).

Una infusión para tu salud

Al respecto, haremos hincapié en una infusión que se prepara a base de una verdura y que se recomienda para disminuir el riesgo de tener infecciones. Para ello, primero debemos saber que las infecciones son un proceso en el que un microorganismo se aloja en el cuerpo de una persona y comienza a multiplicarse, causando ciertas afecciones a la salud, según la Policlínica Metropolitana (Venezuela).

Aquí es donde entra en juego la infusión de cebolla, una verdura que se caracteriza por su contenido de proteínas, fibra, hierro, calcio, potasio, sodio, vitamina C, flavonoides y distintos compuestos azufrados , de acuerdo a la Fundación Española de la Nutrición. Estos nutrientes le otorgan a esta verdura propiedades hidratantes, antivirales y antioxidantes.

La infusión de cebolla le aporta a nuestro organismo quercetina, un polifenol que es asociado con la estimulación del sistema inmunitario y la disminución del riesgo de padecer infecciones . Además, por los nutrientes señalados anteriormente, beneficia íntegramente a nuestra salud.

Para preparar esta infusión, debes poner a hervir un litro de agua y agregarle una cebolla picada en pequeños trozos. Tras unos 5 minutos, debes retirar la preparación del fuego y dejarla reposar unos 5 minutos más. Luego, tras colarla y endulzarla con un poco de miel, podrás disfrutar de sus beneficios.

