Tips infalibles para el crecimiento de las pestañas

Existen algunos tips excelentes para el crecimiento natural de pestañas

Las pestañas fuertes y largas pueden ayudar a proteger nuestros ojos de diversos agentes externos. UNSPLASH / L. CUKAJ

Lucir unas pestañas espectaculares es un sueño que muchas desean, y que mejor que sean naturales y estén bien cuidadas. La buena noticia es que esto es posible y se puede lograr de diversas maneras sencillas.

¿Qué hacer para que me crezcan las pestañas?

Existen algunos tips excelentes para el crecimiento de pestañas, a continuación te revelamos cuales son:

  • Usa un serúm para el crecimiento de las pestañas.
  • Utiliza un desmaquillante suave y libre de aceite.
  • Evita frotar o tirar las pestañas al limpiarlas.
  • Deja que el suero para pestañas se absorba completamente antes de aplicarlo.
  • Evita enchinar tus pestañas excesivamente y aplicarte extensiones de pestañas. 
  • Usa un risador de  pestañas suave para que no dañe las pestañas.
  • Procura alimentos ricos en biotina y vitamina E. 
  • La hidratación es esencial para mantener tus pestañas en buen estado.
  • Manten una dieta saludable. 
  • Maquillate con productos de calidad, hay algunas mascaras de pestañas que tienen vitamina E que podrían ayudarte.

Los productos naturales son una buena opción para cuidar tus pestañas, especialmente si los aplicas antes de dormir, algunos de estos son: 

  • Aceite de ricino: Puede nutrir y favorecer el crecimiento de las pestañas. 
  • Vitamina B5: Fortalece y estimula el crecimiento desde la raíz. 
  • Dieta equilibrada: Una dieta rica en vitamina E y ácidos grasos esenciales. 
  • Un consejo extra es: tener higiene ocular adecuada. 

Las pestañas fuertes y largas no solo realzan los ojos y la belleza de una mirada; asimismo; tienen un papel crucial al proteger nuestros ojos de diversos agentes externos, como ejemplo: la luz, partículas y alérgenos, entre otras. 

