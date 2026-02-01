¿Qué hacer para que me crezcan las pestañas?

Lucir unas pestañas espectaculares es un sueño que muchas desean, y que mejor que sean naturales y estén bien cuidadas. La buena noticia es que esto es posible y se puede lograr de diversas maneras sencillas.Existen algunos tips excelentes para el crecimiento de pestañas, a continuación te revelamos cuales son:Los productos naturales son una buena opción para cuidar tus pestañas, especialmente si los aplicas antes de dormir, algunos de estos son: Las pestañas fuertes y largas no solo realzan los ojos y la belleza de una mirada; asimismo; tienen un papel crucial al proteger nuestros ojos de diversos agentes externos, como ejemplo: la luz, partículas y alérgenos, entre otras. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS