Lucir unas pestañas espectaculares es un sueño que muchas desean, y que mejor que sean naturales y estén bien cuidadas. La buena noticia es que esto es posible y se puede lograr de diversas maneras sencillas.

Lee también: Luce una piel firme y radiante con los beneficios de este té

¿Qué hacer para que me crezcan las pestañas?

Existen algunos tips excelentes para el crecimiento de pestañas, a continuación te revelamos cuales son:

Usa un serúm para el crecimiento de las pestañas.

Utiliza un desmaquillante suave y libre de aceite.

Evita frotar o tirar las pestañas al limpiarlas.

Deja que el suero para pestañas se absorba completamente antes de aplicarlo.

Evita enchinar tus pestañas excesivamente y aplicarte extensiones de pestañas.

Usa un risador de pestañas suave para que no dañe las pestañas.

Procura alimentos ricos en biotina y vitamina E.

La hidratación es esencial para mantener tus pestañas en buen estado.

Manten una dieta saludable.

Maquillate con productos de calidad, hay algunas mascaras de pestañas que tienen vitamina E que podrían ayudarte.

Te puede interesar: La bebida que ayuda a regular el sarro de los dientes y la placa dental

Los productos naturales son una buena opción para cuidar tus pestañas, especialmente si los aplicas antes de dormir, algunos de estos son:

Aceite de ricino: Puede nutrir y favorecer el crecimiento de las pestañas.

Vitamina B5: Fortalece y estimula el crecimiento desde la raíz.

Dieta equilibrada: Una dieta rica en vitamina E y ácidos grasos esenciales.

Un consejo extra es: tener higiene ocular adecuada.

Las pestañas fuertes y largas no solo realzan los ojos y la belleza de una mirada; asimismo; tienen un papel crucial al proteger nuestros ojos de diversos agentes externos, como ejemplo: la luz, partículas y alérgenos, entre otras.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS