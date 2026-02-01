Las frutas desempeñan un papel fundamental en el desayuno, ya que elegir la adecuada puede ayudar a mantener el cuerpo saludable y lleno de energía. En este contexto, la papaya destaca como una de las mejores opciones, gracias a su alto contenido de agua, fibra y enzimas naturales.

Si te preguntas por qué tantos especialistas en nutrición la recomiendan, a continuación te contamos las razones que la convierten en una aliada ideal para empezar el día.

¿Qué nutrientes tiene la papaya?

Si bien su sabor puede intimidar a algunas personas, la papaya, fruta tropical originaria de América, es el alimento ideal para un desayuno completo y balanceado. De acuerdo con el portal médico Vimec, una porción pequeña de 152 g concentra los siguientes nutrimentos:

Calorías: 59

Carbohidratos: 15 g

Fibra: 3 g

Proteínas: 1 g

Vitamina C

Vitamina A

Folato

Potasio

Además, contiene pequeñas cantidades de calcio, magnesio y vitaminas del complejo B, entre ellas, la B1, B3 y B5.

Esta misma fuente señala que la papaya es rica en carotenoides y antioxidantes, especialmente en licopeno, compuesto asociado con la protección celular, la salud cardiovascular y la reducción del daño causado por los radicales libres.

Te recomendamos: 4 productos caseros para quitar el olor de orines de mi perro

Por su parte, un artículo del sitio de salud Healthline detalla que la fruta es rica en papaína, enzima digestiva capaz de descomponer las proteínas. Por eso, además de utilizarse como ablandador natural de carne en recetas, puede favorecer la digestión, reducir la inflamación abdominal y facilitar el tránsito intestinal.

Otra cualidad de la papaya es que ayuda a que el cuerpo absorba con facilidad los antioxidantes, lo que permite combatir el estrés oxidativo y fortalecer el sistema inmunológico, sobre todo cuando se consume fresca y en ayunas.

Unsplash

¿Qué pasa si desayunas papaya todos los días?

Elegir este alimento por las mañanas puede resultar muy benéfico. En muchos planes alimenticios se encuentra presente para ayudar a reducir el peso corporal, sin perder las dosis de nutrientes necesarios al día.

Según los expertos del sitio Everyday Health, a diferencia de otras frutas, la papaya contiene menos calorías por porción y es rica en fibra, lo que ayuda a prolongar la sensación de saciedad y promueve una digestión saludable.

En gran parte, esos efectos se deben a su contenido elevado de agua, que contribuye a mejorar el tránsito intestinal y aliviar malestares como el estreñimiento.

Y gracias a su la papaína, así como a otras enzimas naturales, comerla a primera hora del día facilita el procesamiento de los alimentos, mientras que puede regular la inflamación a través de sus proteínas conocidas como citocinas.

Como lo mencionamos anteriormente, sus antioxidantes juegan un papel clave. Y es que nutrientes como la luteína y la zeaxantina, junto con la vitamina E, protegen la salud visual e incluso reducen el riesgo de padecimientos oculares relacionados con la edad, como la degeneración macular.

Finalmente, la revista médica "Tua Saúde" señala que, cuando se consume en ayunas, la fibra de la papaya puede disminuir la absorción de grasas a nivel intestinal, disminuyendo los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. A su vez, esto previene enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis o infartos.

Comer papaya todos los días en el desayuno puede ser una manera sencilla de mantener el cuerpo en óptimas condiciones y darle una sensación de ligereza.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA