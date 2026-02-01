Domingo, 01 de Febrero 2026

¿Cada cuanto tiempo se recomienda ir al oftalmólogo?

Muchas personas posponen su visita al oftalmólogo, algo que trae consecuencias para la salud ocular

 

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Se debe ir a revisión oftalmológica cada cierto tiempo. UNSPLASH / EYES ON ST ALBANS / K. DÖRNER

Miles de personas alrededor del mundo utilizan lentes con aumento, debido a diferentes problemas oculares. Muchas de estas personas, en ocasiones posponen su visita al oftalmólogo, y esto puede traer graves consecuencias para la salud ocular.

Una revisión oftalmológica es crucial para detectar problemas de visión, así como evitar enfermedades oculares graves. A continuación te explicamos.

¿En qué consiste una revisión del oftalmólogo?

Una revisión completa debe incluir las siguientes pruebas:

  • Análisis de agudeza visual: permite conocer cuánto se ve.
  • Medición de graduación: determina qué problemas reflectivos se padecen (miopía, hipermetropía y/o astigmatismo) y las dioptrías.
  • Exploración con lámpara de hendidura: se analiza la estructura del ojo como el globo ocular, la córnea, el iris, etc.
  • Tonometría: mide la presión intraocular.
  • Análisis de motilidad ocular: se evalúan los movimientos de los músculos de los ojos.
  • Examen del fondo de ojo: se dilatan las pupilas para examinar la retina y el nervio óptico.

¿Cuándo acudir al oftalmólogo?

Uno debe ir a revisión oftalmológica tomando en cuenta la edad y las circunstancias personales. Teniendo esta información, el especialista aconsejará una mayor o una menor frecuencia de visitas.

Por otro lado, para mantener una salud visual óptima, es indispensable acudir a revisión de manera periódica, pues existen cierto tipo de patologías que son difíciles de detectar y de diagnosticar. Las revisiones periódicas pueden ayudar a tratar e incluso curar estas afecciones, si es que se encuentran a tiempo.

Los especialistas recomiendan ir a revisiones cada año, o en caso de ser necesario, cada 6 meses. No obstante, cada caso es diferente y y cada oftalmólogo debe establecer la regularidad entre cada revisión.

AL

Temas

  • Salud ocular
  • Ojos
  • Oftalmólogos

