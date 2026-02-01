Miles de personas alrededor del mundo utilizan lentes con aumento, debido a diferentes problemas oculares. Muchas de estas personas, en ocasiones posponen su visita al oftalmólogo, y esto puede traer graves consecuencias para la salud ocular.Una revisión oftalmológica es crucial para detectar problemas de visión, así como evitar enfermedades oculares graves. A continuación te explicamos.Una revisión completa debe incluir las siguientes pruebas:Uno debe ir a revisión oftalmológica tomando en cuenta la edad y las circunstancias personales. Teniendo esta información, el especialista aconsejará una mayor o una menor frecuencia de visitas.Por otro lado, para mantener una salud visual óptima, es indispensable acudir a revisión de manera periódica, pues existen cierto tipo de patologías que son difíciles de detectar y de diagnosticar. Las revisiones periódicas pueden ayudar a tratar e incluso curar estas afecciones, si es que se encuentran a tiempo.Los especialistas recomiendan ir a revisiones cada año, o en caso de ser necesario, cada 6 meses. No obstante, cada caso es diferente y y cada oftalmólogo debe establecer la regularidad entre cada revisión.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL