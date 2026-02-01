Miles de personas alrededor del mundo utilizan lentes con aumento, debido a diferentes problemas oculares. Muchas de estas personas, en ocasiones posponen su visita al oftalmólogo, y esto puede traer graves consecuencias para la salud ocular.

Una revisión oftalmológica es crucial para detectar problemas de visión , así como evitar enfermedades oculares graves. A continuación te explicamos.

¿En qué consiste una revisión del oftalmólogo?

Una revisión completa debe incluir las siguientes pruebas:

Análisis de agudeza visual: permite conocer cuánto se ve.

Medición de graduación: determina qué problemas reflectivos se padecen (miopía, hipermetropía y/o astigmatismo) y las dioptrías.

Exploración con lámpara de hendidura: se analiza la estructura del ojo como el globo ocular, la córnea, el iris, etc.

Tonometría: mide la presión intraocular.

Análisis de motilidad ocular: se evalúan los movimientos de los músculos de los ojos.

Examen del fondo de ojo: se dilatan las pupilas para examinar la retina y el nervio óptico.

¿Cuándo acudir al oftalmólogo?

Uno debe ir a revisión oftalmológica tomando en cuenta la edad y las circunstancias personales. Teniendo esta información, el especialista aconsejará una mayor o una menor frecuencia de visitas.

Por otro lado, para mantener una salud visual óptima, es indispensable acudir a revisión de manera periódica, pues existen cierto tipo de patologías que son difíciles de detectar y de diagnosticar. Las revisiones periódicas pueden ayudar a tratar e incluso curar estas afecciones, si es que se encuentran a tiempo.

Los especialistas recomiendan ir a revisiones cada año, o en caso de ser necesario, cada 6 meses. No obstante, cada caso es diferente y y cada oftalmólogo debe establecer la regularidad entre cada revisión.

