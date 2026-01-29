La piel es un órgano que requiere cuidados, especialmente en edades avanzadas. Además de prevenir su deterioro con hidratación regular y el uso de bloqueador solar, existe una forma en la que puedes ayudar que luzca más firme: consumir té de colageno.

¿Para qué sirve el té de colageno?

Cuando se trata de métodos para el rejuvenecimiento de la piel, sin duda el colágeno es un nutriente ideal para prevenir el envejecimiento y, sobre todo, lograr que la piel luzca más firme y radiante.

Existen suplementos para contrarestar la pérdida de esta proteína, lo cual es normal con el avance de la edad; sin embargo, si eres una persona que prefiere métodos naturales, el té de colageno puede ser una buena opción.

Diversos estudios han demostrado que el té de colageno o también conocido como té blanco puede ayudar a:

De acuerdo ala Sociedad de Nutrición de Malasia, el colágeno, es una proteína fundamental para la piel ayuda a conservar la firmeza y la elasticidad cutánea

Gracias a su efecto antiinflamatorio reduce el estrés oxidativo, otro factor que acelera el deterioro del colágeno.

Según investigaciones de la Academia de Ciencias de la alimentación de Beijing, contiene vitamina E, que fortalece la barrera protectora de la piel y mejora su hidratación, y vitamina C.

¿Cómo hacer el té blanco?

A continuación te decimos los pasos que debes seguir para preparar el té blanco:

Elige el té de calidad de tu preferencia: Se recomienda que utilices hojas sueltas o bolsitas de origen confiable. Pon a calentar agua: Hierve el agua, de preferencia que alcance una temperatura de entre 70°C y 80° celsius. Colar y servir: Cuela las hojas antes de beber, puedes añadir una rodaja de limón para potenciar el aporte de vitamina C.

Como recomendación extra, puedes complementar esta infusión con una dieta rica en vitamina C, ya que es fundamental para la producción de colágeno.

