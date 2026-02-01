Domingo, 01 de Febrero 2026

Así puedes hidratar tus labios de manera natural

Mantener una rutina sencilla de cuidado y proteger los labios de los agentes externos es la clave para conservarlos hidratados y suaves de forma natural

Por: El Informador

Existen alternativas naturales y hábitos sencillos que ayudan a mantener los labios suaves y saludables. Unsplash

La resequedad en los labios es un problema común que puede aparecer en cualquier época del año, ya sea por el clima, la exposición al sol o la falta de hidratación, aunque suele ser una molestia menor, descuidarla puede provocar grietas y sensación de tirantez.

Afortunadamente, existen alternativas naturales y hábitos sencillos que ayudan a mantenerlos suaves y saludables.

Especialistas señalan que la pérdida de humedad en los labios está relacionada con factores ambientales como el viento, las temperaturas extremas, el aire acondicionado y el uso de productos inadecuados. Frente a estas condiciones, la prevención y el cuidado diario juegan un papel clave.

Remedios naturales para hidratar los labios

Hidratación constante: Beber suficiente agua durante el día y aplicar bálsamo labial varias veces ayuda a prevenir la resequedad.

Aceites naturales: El aceite de coco, almendras, jojoba u oliva ayudan a nutrirlos, especialmente antes de dormir.

Miel: Aplicarla durante algunos minutos actúa como humectante natural.

Aloe vera: El gel puro ayuda a hidratar y aliviar labios agrietados.

Exfoliación suave: Una exfoliación ligera con azúcar y aceite de coco , una vez por semana, permite eliminar células muertas y mantener los labios tersos.

 Unsplash
Protección solar: El uso de un protector labial con FPS protege contra los daños causados por los rayos UV.

Evitar chuparse los labios: Este hábito empeora la sequedad; es mejor recurrir a un bálsamo hidratante.

Alejarse del humo del tabaco: El humo puede irritar los labios y acentuar la deshidratación.

En resumen, mantener una rutina sencilla de cuidado y proteger los labios de los agentes externos es la clave para conservarlos hidratados y suaves de forma natural.

