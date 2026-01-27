La bebida que ayuda a regular el sarro de los dientes y la placa dental

Los dientes son uno de los aspectos más llamativos de las personas, y algunas inseguridades tienen que ver con los mismos, ya que mucha gente teme que no se vean 100% blancos y limpios.

La salud bucal es indispensable para tener una placa dental cuidada y saludable, por lo que existen varios remedios caseros para complementar el cepillado habitual. A continuación te explicamos.

Esta bebida ayuda a regular el sarro de los dientes

El té verde, además de ser conocido por sus propiedades antioxidantes, también es un gran aliado para la salud bucal, ya que posee una gran capacidad para combatir el sarro, así como fortalecer las encías.

El sarro es una placa bacteriana que se ha mineralizado y endurecido sobre los dientes y encías , debido a depósitos minerales de la saliva. Esta forma una capa dura, ya sea amarrillenta o blanca, que no se puede eliminar con el cepillado normal: debe retirarse con una limpieza profesional realizada por un dentista.

El consumo de té verde ayuda a complementar la higiene bucal, además de prevenir la formación de sarro. En este sentido, los especialistas recomiendan consumir de dos a tres tazas de té verde al día , para poder aprovechar al máximo sus propiedades.

Esta infusión contiene antioxidantes como vitamina C y E, y fenólicos, catequinas y flavonoides, que además de prevenir la acumulación de placa, también facilita la eliminación de bacterias en la boca.

Asimismo, el té verde ayuda a fortalecer las encías, algo esencial para la salud bucal gracias a las catequinas y flavonoides en la infusión, que tienen propiedades antiinflamatorias y reducen el riesgo de sangrado en las encías. Adicional a esto, el té verde ofrece protección antiviral, promoviendo unas encías sanas y una boca libre de infecciones.

Cabe mencionar que este método no suple a un profesional de la salud bucal ; solamente es un adicional para mantener los dientes y encías lo más saludables posibles. En caso de presentar algún problema en la boca, los dientes o las encías, es importante acudir a un dentista para que brinde el tratamiento adecuado.

