¿Qué debes hacer con la ropa que ya no usas para mejorar la gestión de residuos textiles?

Con el cierre de un año, es común que las personas busquen realizar una "limpieza de closet" para sacar las prendas que ya no utilizan. Aunque la acumulación de ropa suele ser un problema en los hogares mexicanos, existen prácticas responsables para deshacerte de ella.

De acuerdo con la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la industria de la moda es la segunda más contaminante del planeta, ya que utiliza cada año cerca de 93 mil millones de metros cúbicos de agua, un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas.

Por ello, es primordial encontrar opciones prácticas y responsables que den una segunda vida a las prendas de ropa y mejoren la gestión de residuos textiles, evitando que terminen en enormes pilas de desechos en los depósitos de basura. Según cifras oficiales de la Alianza de la ONU para una Moda Sostenible, la industria textil y de la confección es responsable de cerca del 2% al 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Te puede interesar: Esto debes hacer para cuidar tus manos del frío

¿Qué hacer con la ropa que ya no utilizas?

Reciclarla y darle una segunda oportunidad

De acuerdo con la organización ecologista internacional Greenpeace, una de las alternativas para manejar la ropa vieja es a través del reciclaje textil. Intercambiar y hacer trueques de ropa con otras personas no solo ayuda a darles una segunda vida a las prendas, sino que también es útil para encontrar un estilo personal y probar atuendos auténticos sin necesidad de gastar de más. Otra alternativa consiste en reparar y transformar la ropa que esté dañada, extendiendo su vida útil.

Venderla y obtener ingresos extra

Por otro lado, si tus prendas aún se encuentran en buen estado, venderlas puede ser una excelente manera de recuperar parte de la inversión realizada y, al mismo tiempo, de contribuir a la economía circular. Para ello, puede optar por llevarlas a tiendas de segunda mano: muchas boutiques y tiendas especializadas aceptan ropa usada de calidad y se encargan de venderla a cambio de una comisión.

Otra alternativa es la venta en línea: las redes sociales y plataformas digitales como Amazon o Mercado Libre permiten vender ropa directamente a otros consumidores. Este método suele ser más rentable, especialmente cuando se trata de prendas antiguas o de marca. Una opción más son las ferias o mercados locales: participar en bazares y mercados de segunda mano promueven el consumo responsable y fortalecen la convivencia comunitaria.

Donarla y ayudar a otras personas

Otra forma de disminuir el impacto en el ambiente es a través de la donación de ropa: existen instituciones como la Cruz Roja, albergues y refugios que reciben donaciones de ropa durante todo el año, especialmente en temporadas de frío. Asimismo, algunas cadenas de moda cuentan con iniciativas de recolección de ropa usada y ofrecen descuentos en compras futuras.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparte con la población las siguientes recomendaciones:

Dale un segundo uso: utiliza los tutoriales en internet para modificar la ropa.

utiliza los tutoriales en internet para modificar la ropa. Haz trapos para limpiar: si ya no encuentras otro uso para la prenda, corta tiras en cuadrados para hacer los quehaceres del hogar.

si ya no encuentras otro uso para la prenda, corta tiras en cuadrados para hacer los quehaceres del hogar. Rellenos de cojines: es una opción para cambiar el relleno de cojines y almohadas.

es una opción para cambiar el relleno de cojines y almohadas. Envíala a un centro de reciclaje: busca si hay un centro de reciclaje y pregunta si reciben ropa, de qué tipo y cómo debes llevarla para reciclar.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB



