¿De dónde viene el azúcar mascabado y en qué recetas se usa?

El azúcar mascabado resulta ser un producto menos refinado cuya concentración de melaza brinda un sabor complejo y lleno de matices

Por: SUN .

El azúcar mascabado va de maravilla con dulces, pasteles, y galletas; pues permite que se disfrute de un sabor dulce sin la ocasional falta de hidratación. ESPECIAL

No solo es azúcar. Este endulzante tiene varias versiones, las cuales, pueden emplearse según el tipo de preparación para mejorar el sabor. Entre estos tipos se encuentra el azúcar mascabado, uno de los más comunes. Aquí te contamos para qué sirve.

¿De dónde viene el azúcar mascabado?

El sitio especializado WebMD menciona que el azúcar, independientemente del tipo, se elabora a partir de caña. Lo que hace la diferencia entre una u otra es el proceso que vienes después.

Mientras que todos los tipos de azúcar son sometidos a limpieza, cristalización, y secado durante su elaboración, la duración y variabilidad de estos es lo que termina por distinguir, por ejemplo, al azúcar glass de la azúcar refinada.

De este modo, de acuerdo con fuentes como Testing Table, el azúcar mascabado resulta ser un producto menos refinado cuya concentración de melaza brinda un sabor complejo y lleno de matices. Al conservar la mayor parte de su melaza natural, tiende a tener un sabor intenso que asemeja al caramelo.

¿En qué recetas se usa el azúcar mascabado?

Debido a su distintivo color marrón profundo y su textura húmeda, el azúcar mascabado, asegura Healthline, es perfecto en el área de la repostería.

El azúcar mascabado va de maravilla con dulces, pasteles, y galletas; pues permite que se disfrute de un sabor dulce sin la ocasional falta de hidratación. Sin embargo, también es ampliamente usado para dar sabor a platillos saldaos y hasta balancear sabores en platillos picantes.

Entre algunas de las preparaciones más populares que usan azúcar mascabado, Healthline destaca las siguientes:

  • Salsa barbeque
  • Postres con chocolate
  • Café
  • Glaseados para carne
  • Helado
  • Marinados
  • Caramelo
  • Aderezos para ensaladas

Entendemos que, cuando cocinas, es posible encontrarte a media preparación y descubrir que te falta un ingrediente; si te pasa eso con el azúcar mascabado, no te preocupes, aquí te dejamos la solución. De acuerdo con fuentes como WebMD y Healthline, algunos de los sustitutos de azúcar mascabado más comunes son:

  • Panela o piloncillo
  • Azúcar morena
  • Azúcar blanca con melaza
  • Azúcar de coco
  • Azúcar de palma

