Elimina el sarro de los chorros del inodoro con este sencillo procedimiento

¿Has notado problemas en las descargas de agua de tu inodoro? Este problema puede atribuirse al bloqueo por sarro de los chorros de la taza, un problema que afecta su funcionamiento e higiene.

La fuerza de descarga del inodoro no depende únicamente del volumen de agua almacenado en la cisterna. En muchos casos, cuando el arrastre es deficiente o el flujo pierde potencia, el problema se localiza en los pequeños orificios ubicados bajo el borde interno de la taza, conocidos como chorros de borde o rim jets.

Estas aberturas dirigen el agua en un movimiento circular diseñado para limpiar y vaciar eficazmente el sanitario, pero con el tiempo pueden obstruirse por depósitos de cal, sarro y minerales presentes en el agua.

Cuando esta acumulación ocurre, el inodoro puede no mostrar fallas visibles, pero sí una descarga irregular, lenta o incompleta. Además, la obstrucción favorece la proliferación de bacterias en zonas de difícil acceso.

De acuerdo con The Spruce, sitio especializado en mantenimiento doméstico y plomería, los rim jets obstruidos son una de las causas más comunes de descargas ineficientes y suelen pasar desapercibidos durante la limpieza habitual del baño.

¿Cómo identificar y limpiar los chorros del inodoro de forma segura?

Paso uno

Identifica si los chorros están obstruidos: Coloca un espejo pequeño debajo del borde interno del inodoro y apunta una linterna hacia los orificios. Manchas claras y escamosas indican sarro o cal. Manchas oscuras o negras suelen ser bacterias. Si el flujo de agua baja de forma irregular o pierde fuerza, la obstrucción es muy probable.

Paso dos

Prepara el área de limpieza: Realiza una limpieza general del inodoro antes de comenzar. Ventila el baño adecuadamente. Colócate guantes y, de ser posible, gafas de protección.

Paso tres

Elimina bacterias con cloro diluido (si hay manchas oscuras): Mezcla una parte de cloro con diez partes de agua. Retira la tapa del tanque y vierte la solución en el tubo de rebose (el tubo vertical del centro). Deja actuar alrededor de cinco minutos. Acciona la descarga para que el líquido limpie los chorros desde el interior.

Paso cuatro

Elimina sarro con vinagre caliente (si hay depósitos minerales): Calienta vinagre blanco hasta que esté tibio (no hirviendo). Vierte el vinagre en el tubo de rebose del tanque. Deja reposar al menos treinta minutos. Descarga el inodoro para arrastrar los residuos desprendidos.

Paso cinco

Limpia manualmente los orificios: Con ayuda del espejo, introduce suavemente un palillo de madera, clip plástico o herramienta no metálica en cada chorro.

Haz movimientos controlados para desprender residuos internos. Evita objetos metálicos, ya que pueden dañar el esmalte.

Paso seis

Verifica el resultado: Acciona la descarga dos o tres veces. Observa si el flujo vuelve a ser circular y más potente. El agua baja de forma uniforme, la limpieza fue efectiva.

Paso siete

Prevención a largo plazo: Realiza esta limpieza cada tres o cuatro meses. Si vives en una zona con agua dura (es aquella que contiene altas concentraciones de minerales, principalmente calcio y magnesio), considera sistemas anti cal. Evita pastillas químicas dentro del tanque, ya que deterioran las piezas internas.

Advertencia importante

Nunca mezcles cloro y vinagre en el mismo proceso de limpieza. Esta combinación produce gases tóxicos peligrosos para la salud.

