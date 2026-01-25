La forma en que los alimentos influyen en los niveles de glucosa en sangre ha sido analizada ampliamente por especialistas en salud. Según MedlinePlus, ciertos productos salados pueden provocar aumentos rápidos de azúcar en la sangre, tanto en personas sin enfermedades metabólicas como en quienes viven con diabetes. Este fenómeno no está relacionado únicamente con el sabor dulce, sino con la manera en que el organismo metaboliza los distintos nutrientes.

Qué ocurre con la glucosa tras ingerir alimentos

Una vez que se consume comida, el cuerpo inicia el proceso digestivo para convertir los nutrientes en energía. La glucosa actúa como la principal fuente energética y se absorbe en el intestino delgado, ingresando al torrente sanguíneo minutos u horas después de comer. Frente a este incremento, el páncreas libera insulina, hormona encargada de facilitar la entrada de la glucosa a las células y de mantener sus niveles dentro de parámetros normales.

Carbohidratos, almidones y velocidad de absorción

El tipo de nutriente determina la rapidez con la que se eleva la glucosa. Los carbohidratos simples se digieren con mayor velocidad y elevan el azúcar en sangre más rápido que las proteínas o las grasas. Este efecto también se presenta en alimentos salados que contienen harinas refinadas o almidones, como productos de panadería, galletas y botanas procesadas.

Por su parte, la Mayo Clinic señala que la respuesta del organismo varía según el estado metabólico de cada persona, la función pancreática y la presencia de resistencia a la insulina, factores frecuentes en casos de prediabetes y diabetes tipo 2.

Existe la creencia de que únicamente los postres y azúcares visibles elevan la glucosa. No obstante, Harvard Health Publishing advierte que muchos alimentos salados elaborados con harinas blancas, féculas o azúcares añadidos pueden provocar picos similares a los de los productos dulces.

El índice glucémico (IG) permite comprender este comportamiento. Esta herramienta clasifica los alimentos según la rapidez con la que incrementan la glucosa en sangre. Entre los productos salados, aquellos preparados con almidones refinados (como pan blanco, pizza, pasta y papas fritas) suelen presentar un IG elevado, ya que liberan glucosa de forma rápida durante la digestión.

Presencia de azúcares ocultos

Numerosos alimentos salados de consumo cotidiano contienen jarabe de maíz de alta fructosa o combinaciones de azúcares simples y complejos, lo que incrementa su impacto glucémico. Estos azúcares ocultos también se han identificado en embutidos, salsas industriales, productos ultraprocesados, así como en ciertos aditivos y conservadores.

Productos salados con mayor impacto en la glucemia

Especialistas en nutrición de la han señalado algunos alimentos comunes en la dieta occidental que tienden a elevar la glucosa con mayor rapidez:

Panes blancos y bollería industrial, elaborados con harinas refinadas y, en ocasiones, con azúcares añadidos.

Snacks salados como papas fritas y galletas de arroz o maíz, ricos en almidones de rápida digestión.

Pastas hechas con harina blanca, cuyo efecto se intensifica cuando se consumen muy cocidas.

Alimentos de comida rápida y rebozados, como nuggets y empanadas, que combinan masas refinadas con salsas que pueden contener azúcares ocultos.

Pizza y productos similares, cuya base de harina blanca se transforma rápidamente en glucosa.

Finalmente se indica que el efecto sobre la glucosa es mayor cuando estos alimentos se consumen sin acompañarse de fibra, proteínas o grasas saludables, ya que estos nutrientes ayudan a retrasar la absorción de la glucosa. También señala que los etiquetados poco claros representan una dificultad adicional para quienes necesitan controlar su alimentación.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

Con información de La American Diabetes Association y Clínica Cleveland

BB