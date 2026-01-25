Cinco plantas que necesitan poco cuidado y puedes tener dentro de casa

Las plantas son elementos ideales para decorar espacios del hogar que necesitan un toque de vitalidad, no obstante, las constantes atenciones que algunas especies pueden llegar a requerir generan un obstáculo para que las personas las adquieran.

En este contexto, aquí te traemos cinco plantas de poco mantenimiento que pueden ir al interior de casa.

Las cinco plantas más recomendadas para interiores

Las plantas de interior se han convertido en uno de los recursos más utilizados para decorar el hogar, ya que aportan frescura, color y una conexión natural que transforma cualquier espacio.

De acuerdo con el sitio experto en decoración de interiores Architectural Digest, antes de incorporar cualquier planta, se debe tener conocimiento de cuáles son los espacios donde hay luz directa e indirecta, para que al saber las necesidades de cada especie se logre determinar el lugar que ocupará.

Cerimán

También conocida como costilla de Adán, el cerimán destaca por sus hojas grandes y recortadas, ideales para espacios amplios y modernos. Es una planta resistente que necesita luz indirecta y riego moderado, lo que la convierte en una opción perfecta para interiores.

Ficus lyrata

El ficus lyrata, o higuera de hoja de violín, es una de las especies más populares en decoración contemporánea, pues sus hojas verdes y brillantes aportan elegancia y sofisticación. Requiere buena iluminación natural y riegos controlados para mantener su belleza.

Calathea

Si buscas una planta decorativa con diseños únicos, la calathea es ideal, ya que sus hojas presentan patrones llamativos en tonos verdes y morados y es perfecta para interiores con luz indirecta como salas o recámaras.

Pothos

El pothos es una de las plantas de interior más fáciles de cuidar, pues su crecimiento colgante la hace ideal para repisas, macetas suspendidas o estanterías. Cabe mencionar que es conocida por su capacidad para purificar el aire y adaptarse a distintos niveles de luz.

Lengua de suegra (Sansevieria)

La sansevieria destaca por su resistencia y diseño minimalista. Puede sobrevivir con poca luz y riegos esporádicos, lo que la convierte en una opción ideal para principiantes y también ayuda a mejorar la calidad del aire en interiores.

