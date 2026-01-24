¿Qué aceite usar para las canas?

La aparición de canas es un proceso natural en el que el cabello cambia de color; esta transformación se encuentra relacionada con la pérdida de melanina, lo que provoca que el cabello se vuelva más grueso, seco y frágil.A lo anterior se suma que, con el paso del tiempo, el cuero cabelludo produce menos grasa natural.Es común que con la aparición de los primeros "hilos de plata", las personas recurran a teñir su pelo con mayor frecuencia, incorporando químicos que terminan por afectar más la salud del cuero cabelludo.Sin embargo, optar por productos como shampoo y acondicionador morados (que neutralizan el tono amarillento de las canas), sérums especializados y aceites vegetales pueden mantenerlas en óptimas condiciones.En particular, el uso de aceites ofrece beneficios como:Incorporar aceites en la rutina de cuidado de las canas es posible con los siguientes métodos:El aceite de coco es popular para el tratamiento de las canas porque ayuda a reducir la fragilidad del cabello canoso. Esto se debe a que su ligereza garantiza que el pelo se mantenga nutrido sin dejar sensación grasosa. Y gracias a su capacidad para penetrar las fibras capilares, su uso puede prevenir la pérdida de proteínas.Por otro lado, el aceite de argán -conocido como oro líquido- aporta al cabello ácidos grasos esenciales y vitamina E. Al penetrar profundamente, restaura la hidratación, mejora la elasticidad y brinda un brillo natural sobre las canas.Otros aceites recomendados son:Como podrás ver, los aceites son una buena opción para cuidar las canas, darles brillo, suavidad y una apariencia cuidada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA