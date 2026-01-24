Profesionales de la salud aconsejan mantener una alimentación balanceada, priorizando los productos naturales y con el foco puesto en la nutrición.

Es así como expertos indican que una dieta ideal debe incluir una gran variedad de alimentos en las cantidades adecuadas, adaptada a las características de cada persona y que permita cubrir los requerimientos de energía y nutrientes del organismo.

Advertencia sobre la gelatina

Desde la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria (España) alertan que la actual tendencia a la obesidad y a otras enfermedades ligadas a una mala alimentación continúa en ascenso imparable. Para cuidar la salud de manera integral, señalan que es preciso informar a las personas para que adquieran buenos hábitos alimenticios.

Saber escoger los alimentos que consumiremos a diario es un paso fundamental, al igual que evitar el sedentarismo, controlar el estrés, evitar vicios y descansar adecuadamente. En este punto, la gelatina es un producto que siempre ha sido catalogado como beneficioso y que es utilizada para el envejecimiento de la piel, la osteoartritis, la osteoporosis, las uñas quebradizas, la obesidad, la diarrea y muchas otras condiciones , precisa el Departamento de Salud y Servicios Humanos de estados Unidos.

La gelatina es un alimento que se produce a partir de colágeno animal , explican desde el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, y más allá de los usos que se hace de esta para el cuidado de la salud advierte que no hay suficientes investigaciones al respecto.

En este marco, hay que tener en cuenta que existen contraindicaciones de consumir gelatina de forma incorrecta. Lo más aconsejado es no superar los 15 gramos diarios ya que podría causar llagas en la boca, dolor de garganta e hinchazón en las encías . En cuanto a los niños, para ellos es recomendado un producto conocido como tanto de gelatina, pero siempre con una consulta previa con un médico y respetando las cantidades señaladas.

