Actualmente, un movimiento se está propagando entre la sociedad. Se trata de una concientización sobre el respeto a la forma de los cuerpos ajenos, es decir, un combate directo a la gordofobia imperante que descalifica y estigmatiza quienes no viven en una delgadez estereotipada. La forma en la que nos expresamos de nuestro cuerpo y de los demás está directamente relacionado con el autoconcepto, afirman los especialistas. Pero los estereotipos, como el de la delgadez como sinónimo de belleza, afectan directamente a este propósito.Por tal razón psicoterapeutas señalan que deconstruir estas ideas introyectadas forman parte de una proyecto para vivirnos mejor, más conformes y felices con nuestros cuerpos, y ser más amables con los demás.Aquí algunas recomendaciones para cambiar la percepción de nuestros cuerpos:Para concluir, la psicóloga Mia Hungría, sugiere especialmente a las mujeres, dejar de utilizar frases que refuercen la delgadez como ideal, como "has adelgazado, te ves bien" y optar por elogios que valoren cualidades más profundas, ya que es crucial que la sociedad avance hacia un modelo de belleza más inclusivo y realista, que celebre las diferentes formas y tamaños del cuerpo humano y que fomente una relación más saludable con la alimentación y la imagen corporal.