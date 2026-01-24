Actualmente, un movimiento se está propagando entre la sociedad. Se trata de una concientización sobre el respeto a la forma de los cuerpos ajenos, es decir, un combate directo a la gordofobia imperante que descalifica y estigmatiza quienes no viven en una delgadez estereotipada.

¿Por qué no hablar de los cuerpos ajenos?

La forma en la que nos expresamos de nuestro cuerpo y de los demás está directamente relacionado con el autoconcepto, afirman los especialistas. Pero los estereotipos, como el de la delgadez como sinónimo de belleza, afectan directamente a este propósito.

Por tal razón psicoterapeutas señalan que deconstruir estas ideas introyectadas forman parte de una proyecto para vivirnos mejor, más conformes y felices con nuestros cuerpos, y ser más amables con los demás .

Aquí algunas recomendaciones para cambiar la percepción de nuestros cuerpos:

Educación y reflexión : Fomentar una cultura que valore a las personas más allá de su apariencia. Priorizar el bienestar personal : Resistir la presión de los cánones estéticos y enfocarse en la salud mental y física. Eliminar la culpa : Deshacerse de la mentalidad de alimentos "prohibidos" y disfrutar de la comida sin juicios. Fomentar el amor propio : Aceptar el cuerpo como es, valorando lo que hace por nosotros cada día. Cuestionar los mensajes de las redes sociales : Reflexionar sobre cómo los medios influyen en la percepción del cuerpo. Ser amables con nosotras mismas : Hablar con gratitud y compasión hacia nuestro cuerpo.

Para concluir, la psicóloga Mia Hungría, sugiere especialmente a las mujeres, dejar de utilizar frases que refuercen la delgadez como ideal, como "has adelgazado, te ves bien" y optar por elogios que valoren cualidades más profundas , ya que es crucial que la sociedad avance hacia un modelo de belleza más inclusivo y realista, que celebre las diferentes formas y tamaños del cuerpo humano y que fomente una relación más saludable con la alimentación y la imagen corporal.

Con información de SUN

