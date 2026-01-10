Con la llegada de las bajas temperaturas, los labios suelen ser una de las áreas del rostro que más resienten los cambios climáticos. El frío, el viento y la falta de humedad favorecen la resequedad, la aparición de grietas y una sensación constante de tirantez que, en algunos casos, puede llegar a ser dolorosa.

Para ayudar a prevenir y aliviar este problema común durante la temporada invernal, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió en una reciente edición de la Revista del Consumidor una receta sencilla para elaborar un bálsamo labial casero. A continuación, te explicamos paso a paso cómo prepararlo y aprovechar sus beneficios para mantener los labios hidratados y protegidos.

¿Cómo afecta el frío a los labios?

Los labios tienen una piel más delgada que el resto del rostro y además no cuentan con glándulas sebáceas que produzcan aceites naturales.

Según el blog dermatológico de Neutrogena, durante el invierno la humedad ambiental disminuye y el contacto con el viento acelera la pérdida de agua en los labios , provocando que se agrieten con facilidad.

Por ello, el uso constante de un bálsamo hidratante ayuda a crear una barrera protectora que reduce este tipo de daños y mejora su apariencia.

¿Cómo hacer el bálsamo de labios casero de la Profeco?

Esta propuesta de bálsamo de labios casero forma parte de los contenidos de Tecnología Doméstica de la Profeco, donde se promueven soluciones sencillas para el cuidado personal, utilizando ingredientes fáciles de conseguir y con un bajo impacto en el bolsillo.

Si quieres aprender a elaborarlo, estos son los materiales:

1 1/2 cucharadas de aceite de almendras.

1 cucharada de cera blanca de abeja.

1/2 cucharada de manteca vegetal.

10 gotas de aceite esencial de hierbabuena.

2 tazas de agua.

Procedimiento:

Vierte agua en una cacerola y coloca un recipiente de vidrio con la cera de abeja y la manteca vegetal. A fuego bajo, mezcla hasta que se fundan por completo. Sin dejar de mover, incorpora el aceite de almendras hasta lograr una mezcla uniforme. Una vez retirada del calor, agrega las gotas de aceite esencial y vacía el contenido en un tarro limpio, cuidando no llenarlo hasta el borde. En un lapso de 10 a 15 minutos, la mezcla se solidificará.

¿Por qué es tan recomendado este bálsamo?

Para empezar, el aceite de almendras aporta suavidad y ayuda a mantener la elasticidad de la piel.

Mientras que la cera blanca de abeja funciona como un escudo que sella la hidratación y evita que los labios pierdan humedad.

Por otra parte, la manteca vegetal contribuye a dar consistencia al producto y refuerza la sensación de nutrición.

Finalmente, el aceite esencial de hierbabuena añade un aroma fresco y una ligera sensación refrescante, sin resultar invasivo.

¿Cómo conservar este bálsamo de labios casero?

Siguiendo con la información de la Profeco, este bálsamo casero tiene una caducidad aproximada de 6 a 12 meses.

Para garantizar su seguridad de uso, la dependencia recomienda etiquetar el envase con la fecha de elaboración y conservarlo en un lugar fresco. Si después del tiempo detectas un olor extraño, deséchalo de inmediato.

