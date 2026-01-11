Riviera Nayarit: lujo, naturaleza y sofisticación

La Riviera Nayarit atraviesa uno de los momentos más sólidos de su historia turística. La región fue incluida por la “Guía de Viajes Forbes” (“Forbes Travel Guide”) en su lista de los mejores destinos para viajar en 2026, un reconocimiento que confirma el posicionamiento de Nayarit como uno de los escenarios turísticos más relevantes del Pacífico mexicano y del mapa global del turismo de lujo.

Considerada la máxima autoridad internacional en hospitalidad de alto nivel, “Forbes Travel Guide” seleccionó únicamente 20 destinos a escala mundial, entre ellos territorios tan diversos como la Antártida y Zanzíbar. En ese selecto grupo, Nayarit destaca además como uno de los cinco destinos de playa imperdibles del planeta, una distinción que subraya el dinamismo, la diversidad y la sofisticación que hoy caracterizan a Riviera Nayarit.

El reconocimiento adquiere un peso especial si se considera el rigor de la publicación. Con más de seis décadas de trayectoria -desde su origen como “Mobil Travel Guide” en 1958-, “Forbes Travel Guide” es el único sistema de clasificación global e independiente para destinos, hoteles, restaurantes, spas y cruceros de lujo. Sus evaluaciones se realizan de forma anónima y contemplan hasta 900 criterios objetivos, lo que convierte a su distintivo en uno de los más codiciados de la industria turística internacional.

Un corredor de contrastes y experiencias

A lo largo de más de 320 kilómetros de costa sobre el océano Pacífico, Riviera Nayarit ofrece una combinación poco común de paisajes, atmósferas y experiencias. Desde pueblos costeros con espíritu bohemio y vocación surfista, como Sayulita, hasta enclaves de lujo de talla mundial, como Punta de Mita, la región despliega playas doradas, manglares, selvas tropicales y un entorno natural enmarcado por dos grandes sistemas montañosos: la Sierra Madre Occidental y la Sierra de Vallejo.

Este mosaico geográfico ha permitido el desarrollo de un turismo que equilibra el descanso, la aventura y el contacto con la naturaleza. El ecoturismo, las actividades acuáticas y las experiencias de bienestar conviven con una creciente infraestructura de hospitalidad de alto nivel, orientada a un viajero que busca exclusividad sin perder conexión con el entorno.

Ofrece playas espectaculares que combinan belleza natural (montañas, selva, vida marina). CORTESÍA

Proyectos que redefinen el lujo

“Forbes Travel Guide” destacó en su selección la llegada y consolidación de proyectos turísticos de clase mundial. Entre ellos figura Naviva, el concepto solo para adultos de Four Seasons, integrado por 15 tiendas de lujo inmersas en la naturaleza, que propone una experiencia íntima y sensorial. A este se suma la próxima apertura de Siari Riviera Nayarit, un Ritz-Carlton Reserve que promete convertirse en uno de los refugios naturales más exclusivos de México.

El crecimiento de la región también se ha visto impulsado por Vidanta Nuevo Nayarit, un complejo reconocido por “Travel + Leisure” entre los mejores hoteles de México y del mundo. Este desarrollo ha apostado por una oferta integral que incluye campos de golf, spas, áreas comerciales y propuestas de entretenimiento innovadoras, como “LUDÕ”, el espectáculo acuático y gastronómico del Cirque du Soleil, así como el primer parque temático de lujo del mundo diseñado exclusivamente para huéspedes del resort.

Un referente del turismo contemporáneo

Con más de 200 millas de costa sobre el Pacífico mexicano, una identidad cultural profundamente arraigada y una oferta turística en constante diversificación, Riviera Nayarit continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos y dinámicos del continente. La región ha sabido combinar de manera estratégica su riqueza natural con propuestas de bienestar, turismo sostenible y resorts de lujo de clase mundial, posicionándose en el radar de viajeros nacionales e internacionales que buscan algo más que sol y playa. Su inclusión entre los mejores destinos del mundo no solo valida el momento que atraviesa, sino que proyecta a Nayarit como un referente global para quienes priorizan experiencias auténticas, exclusivas y en contacto directo con la naturaleza.

Este corredor turístico está integrado por 25 microdestinos, cada uno con una personalidad propia que amplía la diversidad de la experiencia. Desde islas prácticamente inexploradas y playas vírgenes de arena dorada, hasta zonas de oleaje intenso que atraen a surfistas de todo el mundo, Riviera Nayarit ofrece un abanico de posibilidades que dialoga con distintos estilos de viaje. A ello se suman escenarios ideales para el avistamiento de ballenas, la práctica del yoga frente al mar, el golf de alto nivel y la gastronomía de autor, que ha ganado reconocimiento internacional en los últimos años.

Sayulita, uno de los pueblos más emblemáticos de la región, es un reflejo claro de esta transformación. Lo que alguna vez fue un tranquilo poblado pesquero se ha convertido en un vibrante punto de encuentro cosmopolita, donde conviven la cultura surf, la creatividad local y una comunidad internacional diversa. Sus calles coloridas, galerías, mercados artesanales y oferta culinaria hablan de un destino que ha sabido evolucionar sin perder su esencia, funcionando como puerta de entrada al espíritu libre y diverso que define a Riviera Nayarit.

