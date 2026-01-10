Aprende a detectar una fuga de gas y evita riesgos en casa

Reconocer a tiempo una fuga de gas es fundamental para prevenir accidentes y proteger la seguridad de tu familia. Es te tipo de incidentes puede presentarse de forma silenciosa, por lo que es importante mantenerse alerta ante cualquier señal inusual dentro del hogar.

Identificar olores extraños, sonidos provenientes de tuberías o fallas en el funcionamiento de los aparatos puede marcar la diferencia para actuar de inmediato y evitar situaciones de riesgo . Por ello, conocer las principales claves para detectar una posible fuga de gas es una medida básica de prevención en casa.

¿Cómo detectar una fuga de gas?

De acuerdo con el portal de Protección Civil de la CDMX, las fugas de gas son la causa principal de flamazos, incendios, explosiones, quemaduras e intoxicaciones en el hogar , por ello es vital aprender a revisar las conexiones y cilindros de manera correcta:

Para detectar si un cilindro o conexión tiene una fuga se debe colocar agua jabonosa; si se producen burbujas hay fuga.

Al comprar un cilindro de gas L.P. Es importante comprobar que no presente golpes, abolladuras, corrosión o que desprenda fuerte olor a mercaptano etílico; aunque el gas licuado de petróleo es inodoro se le añade un odorante que permite identificar una fuga.

Coloca el cilindro en piso firme, nivelado y en el exterior de tu hogar.

No expongas el tanque a ninguna fuente de calentamiento; la distancia mínima a un elemento que genere chispas es de 1.5 metros.

No perfores, golpees o utilices el cilindro de gas para fines distintos al almacenamiento de gas L.P.

Cuando cocines no dejes los quemadores de la estufa o el horno encendidos sin vigilancia.

Recuerda que por ningún motivo los menores deben jugar en la cocina; coloca protectores en las perillas de la estufa.

Antes de irte a dormir o al salir de viaje, cierra las llaves del tanque de gas.

¿Qué hacer en caso de fuga?

En caso de detectar que existe una fuga, cierra la llave de paso, no enciendas ni apagues la luz, tampoco aparatos eléctricos, celulares o encendedores.

Si la fuga se encuentra al interior de tu hogar, abre puertas y ventanas para que el lugar se ventile. El gas L.P. pesa más que el oxígeno; si no hay una óptima ventilación se concentra en lugares bajos.

El siguiente paso es evacuar y llamar a los servicios de emergencia. No ingreses a tu hogar hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

La Secretaría pone a disposición el teléfono 56 83 22 22, así como el 911 de Emergencias.

