Elimina el olor a pies y la transpiración, solo con vinagre y una planta

El mal olor a pies es uno de los más comunes e incómodos para muchas personas. Afortunadamente existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a desaparecer este desagradable aroma; uno de ellos es el vinagre y una planta, a continuación te decimos cuál es.

El remedio infalible para quitar el olor a pies

Uno de los remedios más efectivos para quitar el olor a pies es la mezcla de vinagre con tomillo; lo mejor es que, se puede preparar de una manera rápida y sencilla. Esto es lo que necesitas:

25 gramos de tomillo seco

1 vaso de vinagre de manzana

2 litros de agua hirviendo

¿Cómo es el remedio de vinagre y tomillo para el olor de pies?

Recuerda que antes de preparar este remedio casero deberás tener todos los ingredientes a la mano. Estos son los pasos que debes de seguir:

Vierte los ingredientes en un recipiente con agua caliente y déjalos reposar durante 15 minutos.

Espera a que el agua este tibia sumerge tus pies durante 10 minutos, después sécalos con una toalla.

Como consejo extra, se recomienda mantener los pies bien secos y utilizar zapatos abiertos o medias de algodón, en caso de que quieras usar zapatos cerrados.

Otro secreto para quitar el olor a pies

Además del tomillo, existe otra planta que te podría ayudar a quitar el olor a pies: la manzanilla. Esta planta posee un efecto suavizante que cambia temporalmente el pH de la piel. Para hacer la mezcla necesitarás los siguientes ingredientes:

10 cucharadas de flores de manzanilla

2 litros de agua hirviendo

Estos son los pasos para la preparación del remedio:

Vierte los ingredientes en un recipiente con agua caliente y déjalos reposar.

Espera a que el agua este tibia sumerge tus pies durante 15 a 20 minutos.

Para que el remedio sea efectivo, se recomienda que este procedimiento lo realices durante una semana después de bañarte.

