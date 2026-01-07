Miércoles, 07 de Enero 2026

Elimina el olor a pies y la transpiración, solo con vinagre y una planta

El olor a pies es de los más desagradables y difíciles de quitar para muchas personas 

Por: Anel Solis

Hay variedad de remedios caseros para quitar el olor a pies. UNSPLASH / R. ENSTAD

El mal olor a pies es uno de los más comunes e incómodos para muchas personas. Afortunadamente existen algunos remedios caseros que pueden ayudar a desaparecer este desagradable aroma; uno de ellos es el vinagre y una planta, a continuación te decimos cuál es. 

El remedio infalible para quitar el olor a pies 

Uno de los remedios más efectivos para quitar el olor a pies es la mezcla de vinagre con tomillo; lo mejor es que, se puede preparar de una manera rápida y sencilla. Esto es lo que necesitas: 

  • 25 gramos de tomillo seco
  • 1 vaso de vinagre de manzana
  • 2 litros de agua hirviendo

¿Cómo es el remedio de vinagre y tomillo para el olor de pies?

Recuerda que antes de preparar este remedio casero deberás tener todos los ingredientes a la mano. Estos son los pasos que debes de seguir: 

  • Vierte los ingredientes en un recipiente con agua caliente y déjalos reposar durante 15 minutos. 
  • Espera a que el agua este tibia sumerge tus pies durante 10 minutos, después sécalos con una toalla. 

  • Como consejo extra, se recomienda mantener los pies bien secos y utilizar zapatos abiertos o medias de algodón, en caso de que quieras usar zapatos cerrados. 

Otro secreto para quitar el olor a pies 

Además del tomillo, existe otra planta que te podría ayudar a quitar el olor a pies: la manzanilla. Esta planta posee un efecto suavizante que cambia temporalmente el pH de la piel. Para hacer la mezcla necesitarás los siguientes ingredientes:

  • 10 cucharadas de flores de manzanilla
  • 2 litros de agua hirviendo

Estos son los pasos para la preparación del remedio: 

  • Vierte los ingredientes en un recipiente con agua caliente y déjalos reposar.
  • Espera a que el agua este tibia sumerge tus pies durante 15 a 20 minutos. 

Para que el remedio sea efectivo, se recomienda que este procedimiento lo realices durante una semana después de bañarte. 

