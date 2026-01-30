¿Por qué los pandas gigantes ya no están en peligro de extinción?

Tras más de cuatro décadas de figurar en la lista de animales en peligro de extinción, esta semana los osos panda, también conocidos como pandas gigantes, fueron oficialmente reclasificados y pasaron a la categoría de “vulnerables ”. Este cambio refleja una mejora significativa en el estado de conservación de la especie, considerada durante años como uno de los símbolos mundiales de la lucha por la protección de la fauna silvestre.

Sin embargo, la nueva clasificación no implica que el panda gigante esté completamente fuera de riesgo, sino que reconoce los avances logrados gracias a intensos esfuerzos de conservación.

¿Cómo se logró el incremento en la población de pandas?

La IUCN informó que la población de pandas gigantes aumentó el 17% de 2004 a 2014, y actualmente existen más de mil 800 pandas silvestres y más de 600 en cautiverio en todo China.

De acuerdo con información del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés), la población silvestre de pandas ha logrado su recuperación gracias a los esfuerzos del Gobierno de China.

La implementación de políticas públicas, como la creación de reservas naturales, la restricción de actividades humanas que ponen en riesgo la integridad de la especie y la creación de corredores biológicos para conectar poblaciones que estaban aisladas, han resultado en la reproducción y fortalecimiento de la supervivencia de la especie.

La ciencia también ha jugado un papel importante en la restauración de la población de pandas, ya que una de las acciones más drásticas fue la creación de bancos de germoplasma, con el objetivo de resguardar el ADN de la especie y mejorar la genética. Las técnicas de reproducción asistida, como la partogénesis (bebés de un solo progenitor), también han sido desarrollos importantes para la conservación de los pandas.

Marco Lambertini, director general del WWF afirmó que "la recuperación del panda demuestra que cuando la ciencia, la voluntad política y el compromiso de las comunidades locales se unen, podemos salvar la vida silvestre y también mejorar la biodiversidad".

Lambertini agregó que "durante más de cincuenta años, el panda gigante ha sido el icono de conservación más querido del mundo, así como el símbolo de WWF. Saber que el panda está ahora un paso más lejos de la extinción es un momento emocionante para todos los que se comprometen con la conservación de la fauna silvestre del mundo y sus hábitats".

No obstante, especialistas advierten que la especie aún enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y el cambio climático, por lo que mantener y reforzar las medidas de protección seguirá siendo clave para asegurar su supervivencia a largo plazo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP