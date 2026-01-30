Menudo: Estos son los mejores ingredientes para prepararlo

El menudo es uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana, no solo por su sabor inconfundible, sino por la historia y tradición que lo rodean, este caldo, presente en mesas familiares y celebraciones, varía según la región del país, pero conserva una base común que le da identidad, por ello conocer los ingredientes clave es fundamental para lograr una preparación auténtica y llena de sabor.El platillo se elabora principalmente con estómago de res, cocido a fuego lento y acompañado de especias y hierbas que le aportan su carácter distintivo.Aunque en algunos Estados se le añaden ingredientes locales —como maíz, garbanzo o embutidos—, el menudo mantiene una estructura sencilla que permite alimentar a muchas personas con pocos elementos, una característica que se remonta a sus orígenes históricos.Especialistas en cocina tradicional coinciden en que, más allá de las variantes regionales, existen ingredientes esenciales que no pueden faltar para obtener un menudo bien sazonado y equilibrado.Estos componentes conforman la base de uno de los caldos más apreciados de la cocina mexicana, cuya preparación sigue siendo un símbolo de identidad, aprovechamiento y sabor tradicional.El menudo es uno de los platillos más consumidos en todo el país gracias a su sabor característico y a lo práctico de su preparación, a lo largo de la República Mexicana se cocina con pequeñas variaciones en el nombre y en los ingredientes, lo que enriquece sus versiones regionales. Su amplia aceptación también se explica porque suele asociarse con celebraciones y comidas tradicionales de fin de semana.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA