¿Qué tan saludable es el pan sin gluten?

En los últimos años, el pan sin gluten ha ganado popularidad entre quienes buscan alternativas más saludables o digeribles, pero no siempre su consumo es necesario ni necesariamente más sano.

Aunque originalmente fue creado para personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, muchas personas lo han incorporado a su dieta pensando que ayuda a bajar de peso o mejora la digestión, lo cual no siempre es cierto.

¿Qué es el gluten y qué función tiene?

El gluten es una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada y el centeno , y su función es darle elasticidad y consistencia a las masas. En quienes padecen celiaquía, esta proteína provoca una reacción autoinmune que daña el intestino delgado, por lo que eliminarla es indispensable. Sin embargo, en personas sanas, el gluten no representa un riesgo para la salud.

Los panes sin gluten suelen elaborarse con harinas alternativas como arroz, maíz, almendra o avena certificada, lo que puede reducir su aporte de fibra y proteínas. Además, para lograr una textura y sabor similar al del pan tradicional, la industria suele añadir grasas, azúcares o almidones adicionales, lo que puede aumentar su contenido calórico y disminuir su valor nutricional.

Los nutriólogos advierten que optar por pan sin gluten sin una razón médica puede llevar a una dieta menos equilibrada. En cambio, recomiendan elegir panes integrales elaborados con granos enteros, ricos en fibra y micronutrientes , que favorecen la salud intestinal y ayudan a controlar el colesterol y el azúcar en sangre.

El pan sin gluten es una opción necesaria para quienes no pueden consumir esta proteína, pero no ofrece beneficios adicionales para el resto de la población. Mantener una dieta equilibrada y elegir productos con ingredientes naturales y mínimamente procesados sigue siendo la clave para una alimentación saludable.

EE