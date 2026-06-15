El envejecimiento poblacional es una realidad ineludible hoy. Sin embargo, miles de adultos mayores enfrentan la soledad porque sus hijos toman distancia. ¿Qué lleva a una persona a deslindarse de quienes le dieron la vida? La psicología revela que el abandono rara vez es un simple acto de egoísmo .

Para comprender este fenómeno, los especialistas recurren a la Teoría del Apego, desarrollada originalmente por el psicoanalista John Bowlby. Esta perspectiva científica explica cómo los vínculos tempranos moldean las relaciones futuras.

Cuando un niño crece en un entorno con apego inseguro o evitativo, desarrolla mecanismos de defensa emocionales. Al llegar a la adultez, estas barreras dificultan la conexión íntima y el cuidado recíproco hacia sus progenitores.

En consecuencia, el distanciamiento en la vejez suele ser el reflejo de fracturas emocionales gestadas décadas atrás . Los hijos que sufrieron negligencia afectiva encuentran sumamente complejo asumir el rol de cuidadores principales.

Las heridas de la infancia no sanan mágicamente con el paso del tiempo. Por el contrario, la vulnerabilidad de los padres ancianos suele reactivar traumas no resueltos en la mente de sus descendientes.

El impacto del Síndrome del Cuidador Quemado

Otro factor determinante es el desgaste físico y mental extremo . La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el estrés crónico asociado a las responsabilidades de asistencia continua en el hogar.

Este fenómeno clínico, conocido como el Síndrome del Cuidador Quemado, empuja a muchos familiares al límite de sus capacidades. La sobrecarga emocional genera una profunda fatiga por compasión que culmina en el alejamiento .

A menudo, los hijos asumen estas tareas sin apoyo institucional ni preparación médica adecuada. La falta de recursos y el deterioro cognitivo del adulto mayor transforman el cuidado en una carga insostenible.

Para proteger su propia salud mental, algunos individuos optan por la distancia física y emocional. Esta decisión, aunque dolorosa y estigmatizada, funciona como un mecanismo de supervivencia ante un colapso psicológico inminente .

La culpa suele acompañar a quienes toman esta drástica decisión de separación. No obstante, los terapeutas advierten que nadie puede cuidar de otro si su propio bienestar psicológico está completamente destruido.

Dinámicas familiares y psicología sistémica

Desde la óptica de la psicología sistémica, la familia opera como un engranaje interconectado. Cuando los padres envejecen, los roles tradicionales se invierten, desestabilizando el equilibrio histórico del núcleo familiar.

Esta inversión de roles exige que el hijo asuma una autoridad para la cual no siempre está preparado . La transición genera fricciones, resentimientos y, eventualmente, rupturas severas en la comunicación diaria.

Además, las rivalidades entre hermanos por la distribución de las tareas de cuidado agravan la situación. El conflicto constante empuja a los miembros más saturados a desvincularse por completo del entorno familiar.

Intervención y prevención del abandono

Los expertos de la Asociación Americana de Psicología (APA) sugieren que la terapia familiar es crucial en esta etapa. Abordar los conflictos latentes permite reestructurar las dinámicas antes de que el abandono sea definitivo.

Finalmente, la sociedad debe dejar de juzgar el distanciamiento y comenzar a ofrecer redes de apoyo reales . Comprender las raíces psicológicas de este alejamiento es el primer paso para sanar las complejas relaciones intergeneracionales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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