Encontrarse con una señal inusual puede generar dudas, pero ignorarla jamás es una opción. Hoy, comprender qué indica ese coche con líneas serpenteantes podría ser la diferencia entre un viaje tranquilo y un accidente grave en la carretera.

Esta advertencia visual muestra la parte trasera de un automóvil del cual se desprenden dos marcas en forma de "S" . Es un pictograma universal que llama la atención de inmediato por su diseño peculiar.

Oficialmente, este símbolo triangular con borde rojo indica la proximidad de un tramo de pavimento resbaladizo . Su objetivo es alertar a los conductores sobre la pérdida potencial de adherencia en el asfalto.

Las causas detrás de esta condición pueden ser múltiples y repentinas. La lluvia intensa, la nieve, las placas de hielo o el barro transforman una vía segura en una pista muy resbaladiza.

Entidades encargadas de la seguridad vial instalan esta señalética preventiva tras realizar rigurosos estudios técnicos del terreno y su accidentabilidad.

Ubicaciones críticas y factores de riesgo

Generalmente, esta señal se ubica en zonas donde la humedad ambiental se acumula con facilidad. Los puentes, los pasos de montaña y las áreas sombrías son sus emplazamientos más habituales.

El riesgo al volante se multiplica exponencialmente durante los meses de invierno o en temporadas de tormentas. Es en estos momentos cuando el conductor debe extremar las precauciones al máximo.

Uno de los mayores temores al ignorar esta advertencia es sufrir el temido aquaplaning. Este fenómeno ocurre cuando una capa de agua impide el contacto directo entre la goma y el pavimento.

Cuando el vehículo pierde tracción, la dirección se vuelve errática y el coche patina sin control. Las líneas en "S" de la señal ilustran a la perfección este derrape peligroso.

El papel de la mecánica ante el asfalto deslizante

En estas situaciones de emergencia, contar con un Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) en óptimas condiciones resulta vital. Esta tecnología evita que las ruedas se bloqueen, permitiendo mantener el control direccional.

Además, el estado de los neumáticos juega un papel protagonista frente a un terreno inestable. Un dibujo con la profundidad adecuada es el único salvavidas real para evacuar el agua rápidamente.

La presión correcta de las ruedas también determina cómo reaccionará el chasis ante una pérdida súbita de fricción. Un mantenimiento deficiente anula cualquier esfuerzo por estabilizar la marcha.

Cómo reaccionar para evitar accidentes

La primera acción al divisar este triángulo preventivo debe ser levantar suavemente el pie del acelerador. Reducir la velocidad de forma gradual es la técnica más efectiva para prevenir sustos.

Resulta imperativo evitar cualquier frenazo brusco o movimiento violento del volante. La suavidad en las maniobras garantiza que el peso del vehículo se mantenga equilibrado sobre sus ejes.

En definitiva, el código de tránsito utiliza estas imágenes para comunicar peligros inminentes de forma rápida. Reconocer y acatar la señal del coche con líneas en "S" es un deber ineludible.

ESPECIAL / Gobierno de México

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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