Si eres de las personas que lo primero que hacen al abrir los ojos es buscar una taza de café, quizá quieras replantear ese hábito. Cada vez más especialistas en sueño y cronobiología cuestionan el consumo inmediato de cafeína al despertar por una razón que tiene que ver con el funcionamiento natural del organismo.

Para muchas personas, el día no comienza realmente hasta que toman su primera taza de café. Ya sea en casa, camino al trabajo o en la oficina, la cafeína se ha convertido en uno de los estimulantes más consumidos del mundo.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido un debate sobre el mejor momento para beber café y si hacerlo inmediatamente después de despertar podría ser menos beneficioso de lo que se cree. La polémica gira en torno a la interacción entre la cafeína y una hormona fundamental para el organismo: el cortisol.

¿Qué ocurre en el cuerpo al despertar?

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Al despertar, el cuerpo activa de manera natural diversos mecanismos destinados a aumentar el estado de alerta. Uno de ellos es la liberación de cortisol, una hormona producida por las glándulas suprarrenales que ayuda a regular el metabolismo, la energía y la respuesta al estrés.

Durante los primeros minutos después de abrir los ojos, los niveles de cortisol suelen elevarse de forma natural como parte del llamado ritmo circadiano, el reloj biológico que regula los ciclos de sueño y vigilia.

Este proceso permite que muchas personas comiencen a sentirse más despiertas sin necesidad de consumir estimulantes externos. Es precisamente aquí donde aparece la controversia relacionada con el café.

La razón por la que algunos expertos recomiendan esperar

La teoría que ha ganado popularidad señala que consumir café justo después de despertar podría coincidir con uno de los momentos de mayor producción natural de cortisol. Si el organismo ya está generando una respuesta natural para mantenerse alerta, la cafeína podría resultar menos efectiva durante ese periodo.

Algunos especialistas en cronobiología sostienen que esperar un tiempo antes de tomar café permitiría aprovechar mejor sus efectos estimulantes. La discusión no implica que el café sea perjudicial al despertar, sino que el momento elegido podría influir en la percepción de energía que experimenta cada persona.

Por ello, el tema continúa generando debate entre investigadores, profesionales de la salud y consumidores habituales.

¿Cuánto tiempo recomiendan esperar?

Aunque no existe una regla universal, quienes respaldan esta teoría suelen sugerir esperar entre 30 y 90 minutos después de despertar antes de consumir la primera taza de café. La idea es permitir que el aumento natural del cortisol cumpla su función antes de incorporar cafeína al organismo.

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Sin embargo, la respuesta puede variar considerablemente de una persona a otra. Factores como la edad, los hábitos de sueño, el horario laboral, la alimentación y la sensibilidad a la cafeína pueden modificar la forma en que cada individuo experimenta sus efectos.

El café sigue siendo una de las bebidas más populares del mundo. A pesar de la polémica, el café continúa ocupando un lugar privilegiado en la rutina diaria de millones de personas. Organismos relacionados con la nutrición y la salud han señalado en múltiples ocasiones que su consumo moderado puede formar parte de un estilo de vida saludable para la mayoría de los adultos.

Además de la cafeína, el café contiene diversos compuestos bioactivos que han sido objeto de estudio en áreas como la nutrición, la medicina preventiva y la salud cardiovascular. Por ello, la discusión actual no gira en torno a eliminar esta bebida de la rutina, sino a determinar cuál podría ser el mejor momento para consumirla.

El papel del ritmo circadiano

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El concepto de ritmo circadiano se ha convertido en uno de los temas más estudiados dentro de la ciencia del sueño. Este reloj biológico interno influye en numerosos procesos fisiológicos, entre ellos:

Los ciclos de sueño y vigilia.

La liberación de hormonas.

La temperatura corporal.

Los niveles de energía.

La concentración y el rendimiento cognitivo.

Los investigadores consideran que comprender estos ciclos podría ayudar a optimizar hábitos cotidianos como la alimentación, el ejercicio y el consumo de bebidas estimulantes. La respuesta depende de cada persona y de cómo reaccione su organismo.

Mientras algunos aseguran notar una diferencia al retrasar su primera taza de café, otros continúan consumiéndolo apenas despiertan sin percibir efectos negativos.

Lo que sí ha logrado esta teoría es abrir una conversación sobre la importancia de entender mejor cómo funcionan el cortisol, la cafeína, el ritmo circadiano, el sueño y los procesos biológicos que influyen en los niveles de energía diarios.

Por ahora, el debate sigue abierto. Lo que parecía un gesto automático cada mañana se ha convertido en una de las discusiones más curiosas sobre hábitos de salud y bienestar, demostrando que incluso una simple taza de café puede esconder más ciencia de la que muchos imaginan.

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