¿Es posible enfermarse por mojarse con la lluvia?

Desde niños hemos escuchado advertencias relacionadas con la temporada de lluvias, como esa popular recomendación de llevar paraguas o ponerse un suéter para no mojarse y evitar una enfermedad. Estas frases, repetidas por mamás, abuelas y más atrás, han moldeado nuestras costumbres en los días lluviosos. Pero vale la pena preguntarse si esta creencia tiene justificaciones reales: ¿es cierto que podemos enfermarnos solo por mojarnos con el agua de la lluvia?

¿Es verdad que la lluvia causa resfriados?

La creencia de que la lluvia puede enfermarnos es, de hecho, solo un mito. Ambas instituciones aclaran que la exposición a la lluvia en sí misma no causa enfermedades. Sin embargo, es importante señalar que estar mojado y sentir frío puede debilitar temporalmente el sistema inmunológico, lo que podría aumentar la susceptibilidad a infecciones, pero la lluvia en sí no es la causante directa de enfermedades. Es importante hacer esta aclaración para desmontar una creencia popular que ha perdurado con el tiempo, y subrayar así la necesidad de recurrir siempre a información científica y comprobada.

Por qué nos enfermamos más en temporada de lluvias

Según señala la Asociación Pulmonar Americana, los resfriados son infecciones que afectan principalmente la nariz y la garganta. Estos virus se propagan a través de pequeñas gotas que se dispersan en el aire cuando una persona enferma estornuda o tose. Dichas gotas pueden entrar en contacto directamente con otras personas, infectándolas al inhalarlas, o bien pueden caer en objetos de uso común como mesas, llaves de puertas y otras superficies. Al tocar estos objetos y luego llevarse las manos a la cara, especialmente a la boca, nariz u ojos, las personas pueden contraer una infección.

El impacto del frío en el sistema inmunológico

Los resfriados, dice el artículo, son más usuales tanto en la temporada de lluvias como durante la época de frío. Esto se debe a diversos factores, entre ellos la tendencia a realizar actividades en espacios cerrados, lo que facilita la propagación de los virus. Durante estas temporadas, la humedad y las bajas temperaturas pueden debilitar el sistema inmunológico, aumentando la susceptibilidad a infecciones respiratorias. Además, la convivencia en lugares cerrados y con ventilación limitada incrementa la probabilidad de contagio, ya que los virus encuentran un ambiente propicio para circular y transmitirse de una persona a otra.

Cómo evitar infecciones respiratorias en días lluviosos

Ante el incremento de lluvias y los cambios bruscos de temperatura, las infecciones respiratorias pueden presentarse con mayor frecuencia. Para reducir el riesgo de contagio y proteger la salud, es importante mantener medidas básicas de higiene y prevención en las actividades cotidianas. Algunas recomendaciones son las siguientes:

Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón

Usar gel antibacterial para desinfectar

No tocarse los ojos, nariz y boca sin lavarse las manos

Evitar el contacto con personas enfermas

Si presentas algún síntoma de enfermedades como gripes o resfriados, o dengue, un padecimiento más común durante las lluvias, es fundamental que consultes a un médico. El especialista puede realizar pruebas diagnósticas precisas para identificar tu condición y proporcionar el tratamiento adecuado. De este modo, se puede prevenir la evolución hacia afecciones más serias, como laringitis, bronquitis, o incluso COVID-19. Recibir atención médica a tiempo no solo ayuda a tener una recuperación más rápida, sino que también evita que estos padecimientos se transmitan a otras personas, lo que contribuye a cuidar la salud de quienes te rodean.

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