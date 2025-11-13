¿Por qué incrementa la necesidad de orinar cuando hace frío?

Este es un fenómeno fisiológico real conocido como diuresis inducida por el frío, y es una de las respuestas más fascinantes de nuestro cuerpo para protegerse del clima helado.

El aumento en la producción de orina es, paradójicamente, un mecanismo de supervivencia. Cuando el cuerpo se expone al frío, el primer instinto es proteger los órganos vitales.

Esto se logra mediante la vasoconstricción; el estrechamiento de los vasos sanguíneos en las extremidades (manos, pies, piel).

Al reducir el "espacio" de circulación, pero manteniendo el mismo volumen de sangre, la presión arterial central aumenta. Los riñones detectan este incremento de la presión y lo interpretan como una señal de exceso de líquido en el sistema. Su respuesta inmediata es la de un "desagüe": comienzan a filtrar el plasma sanguíneo y a eliminar el exceso de líquido para bajar la presión a niveles seguros. El resultado de esta filtración es la mayor y más frecuente producción de orina.

La diuresis por frío no es peligrosa; es una respuesta normal de un organismo sano. CANVA

¿Es peligroso o solo una molestia?

En general, la diuresis por frío no es peligrosa; es una respuesta normal de un organismo sano. Sin embargo, tiene un riesgo importante que no debe ignorarse: la deshidratación.

Al eliminar más líquido, especialmente si se realiza una actividad física al aire libre o si la exposición al frío es prolongada, el cuerpo puede perder más agua de la que consume.

La deshidratación en climas fríos a menudo pasa desapercibida porque la sensación de sed es menor que en verano y hay menos sudor visible. Por ello, los expertos recomiendan mantener una hidratación constante con agua y bebidas calientes no diuréticas (como caldos o infusiones herbales), incluso cuando no sienta sed.

La clave para mitigar la diuresis por frío no es limitar la ingesta de líquidos (lo que sería peligroso), sino mantenerse abrigado. CANVA

¿Cuándo debería preocuparme?

La necesidad de orinar más a menudo solo es preocupante si se presenta con síntomas adicionales que no están relacionados con la temperatura o la ingesta de líquidos. Busque atención médica si:

El aumento es excesivo y súbito sin relación clara con el frío.

Experimenta dolor o ardor al orinar.

Hay sangre o un color muy oscuro en la orina.

El problema interrumpe severamente el sueño o las actividades diarias.

Estos síntomas podrían indicar una infección del tracto urinario, diabetes, o una vejiga hiperactiva, condiciones que requieren diagnóstico y tratamiento médico.

La clave para mitigar la diuresis por frío no es limitar la ingesta de líquidos (lo que sería peligroso), sino mantenerse abrigado. Al utilizar ropa de abrigo adecuada, guantes y gorros, se minimiza la vasoconstricción inicial, lo que a su vez reduce el aumento de la presión arterial y la posterior necesidad de que los riñones activen el modo de "desagüe".

BB