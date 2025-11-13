Conoce cuáles son los alimentos que debes consumir en temporada de frío

Cuando las temperaturas bajan, es común que algunas personas padezcan resfriados o infecciones respiratorias; aquí te explicamos por qué sucede y, aún más importante, qué comer para no enfermarte con el frío.

Mayo Clinic explica que el frío por sí solo no es responsable de resfriados e infecciones respiratorias; sin embargo, sí tiene que ver con la forma en que estas se propagan.

Por lo anterior, la mejor forma de evitar enfermarte durante la temporada de frío es asegurándote de comer alimentos que ayuden a tu sistema inmune.

¿Qué comer para no enfermarse con el frío?

De acuerdo con datos de Harvard Medical School, la razón por la que algunas personas no tienen un sistema inmune fortificado podría ser una deficiencia de micronutrientes como zinc, selenio, hierro, cobre, ácido fólico, y vitaminas A, B6, c, y E.

Durante la temporada de frío, se recomienda una dieta rica en estos micronutrientes. Entonces lo que debes comer para evitar enfermarte es una amplia variedad de frutas y verduras.

Entre los alimentos que debes incluir en tu dieta para evitar enfermarte por el frío, según Healthline y la Hearth and Stroke Foundation of Canada, son:

Cítricos: Ricos en vitamina C como naranja, toronja, mandarina, limón, lima.

Ricos en vitamina C como naranja, toronja, mandarina, limón, lima. Pimientos rojos: Ricos en vitamina C y betacarotenos (que se convierten en vitamina A).

Ricos en vitamina C y betacarotenos (que se convierten en vitamina A). Brócoli: Fuente de vitamina A, C, y E.

Fuente de vitamina A, C, y E. Ajo: Rico en alicina.

Rico en alicina. Jengibre: Fuente de gingerol y capsaicina.

Fuente de gingerol y capsaicina. Espinaca: Rica en vitamina A y C, además de ácido oxálico.

Rica en vitamina A y C, además de ácido oxálico. Cúrcuma: Aporta curcumina que tiene propiedades anti-inflamatorias.

Aporta curcumina que tiene propiedades anti-inflamatorias. Mariscos: Ricos en zinc como ostras, cangrejo, langosta, y mejillones.

Ricos en zinc como ostras, cangrejo, langosta, y mejillones. Betabel: Contiene potasio, hierro, y mejora la circulación, ayudando a que te mantengas en el frío.

Contiene potasio, hierro, y mejora la circulación, ayudando a que te mantengas en el frío. Camote: Alto contenido e vitamina A.

¿Qué comer para mejorar un resfriado?

Si no lograste evitarlo y ya estás enfermo, también hay alimentos que puedes comer para aliviar los síntomas del resfriado. Entre estos alimentos, Healthline recomienda:

Yogurt: Por sus probióticos.

Por sus probióticos. Picante: Ayuda a descongestionar la nariz.

Ayuda a descongestionar la nariz. Sopa de pollo: Fuente de electrolitos y ayuda a descongestionar la nariz.

Fuente de electrolitos y ayuda a descongestionar la nariz. Caldo de huesos: Debido a su alto contenido de colágeno y aminoácidos.

Debido a su alto contenido de colágeno y aminoácidos. Agua de coco: Alto contenido de electrolitos.

Alto contenido de electrolitos. Miel: Ayuda a dejar de toser y tiene propiedades antibacteriales.

