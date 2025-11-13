Conoce cuáles son los alimentos que debes consumir en temporada de frío

Cuando las temperaturas bajan, es común que algunas personas padezcan resfriados o infecciones respiratorias; aquí te explicamos por qué sucede y, aún más importante, qué comer para no enfermarte con el frío.Mayo Clinic explica que el frío por sí solo no es responsable de resfriados e infecciones respiratorias; sin embargo, sí tiene que ver con la forma en que estas se propagan.Por lo anterior, la mejor forma de evitar enfermarte durante la temporada de frío es asegurándote de comer alimentos que ayuden a tu sistema inmune.De acuerdo con datos de Harvard Medical School, la razón por la que algunas personas no tienen un sistema inmune fortificado podría ser una deficiencia de micronutrientes como zinc, selenio, hierro, cobre, ácido fólico, y vitaminas A, B6, c, y E.Durante la temporada de frío, se recomienda una dieta rica en estos micronutrientes. Entonces lo que debes comer para evitar enfermarte es una amplia variedad de frutas y verduras.Entre los alimentos que debes incluir en tu dieta para evitar enfermarte por el frío, según Healthline y la Hearth and Stroke Foundation of Canada, son:Si no lograste evitarlo y ya estás enfermo, también hay alimentos que puedes comer para aliviar los síntomas del resfriado. Entre estos alimentos, Healthline recomienda:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV