Cada año, el 14 de noviembre se convierte en una fecha especial para conmemorar y reflexionar sobre los efectos y problemáticas que causa una de las enfermedades más comunes en el mundo y en México : la diabetes.

El Día Mundial de la Diabetes se creó para generar conciencia sobre esta enfermedad crónica, que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza adecuadamente la que produce, afectando de manera permanente a millones de personas.

Además, durante este día se busca destacar la importancia de fortalecer la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de la diabetes.

Por ello, es fundamental recordar que, con una alimentación equilibrada, l as personas con diabetes pueden reducir de forma significativa el riesgo de complicaciones futuras y llevar una vida plena.

Es por eso que aquí te daremos una lista de frutas que puedes comer con moderación para que puedas tener una rica y saludable dieta.

¿Qué frutas comer si tienes diabetes?

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), brinda un manual para personas con diabetes donde se puede encontrar las frutas adecuadas para que puedas incluir en tu alimentación.

Esta lista incluye un equivalente racional cuyo aporte nutricional es similar a los del mismo grupo en calidad y cantidad, dándote la oportunidad de intercambiarlos entre sí.

Ciruela: 3 pzas

Fresa: 1 pza

Guayaba: 3 pzas

Mango: 1/2 pieza

Manzana: 1 pieza

Melón: 1 taza

Moras azules: 3/4 taza

Naranja: 2 piezas peq.

Papaya: 1 taza

Pera: 1/2 pieza

Piña: 3/4 taza

Plátano: 1/2 pieza

Sandía: 1 taza

Uvas: 3/4 taza

Zarzamora: 1 taza

Es importante mencionar que si quieres seguir con una vida plena y saludable complétala con una buena hidratación consumiendo agua natural, o si prefieres aguas frescas sin azúcar.

Finalmente, realiza diferentes actividades físicas para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y futuras complicaciones de la diabetes.

